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ВІА Гра знову ВІА Гра: шанувальники у захваті від нового кліпу "Манекен"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 13:03
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Нарешті шанувальники гурту змогли побачити виконавиць у звичному сексуальному амплуа, в якому і до цього блищали попередні склади жіночого тріо.
ВІА Гра представила новий кліп
ВІА Гра представила новий кліп / Фото: instagram.com/viagra_officia

Новий склад гурту, який цього року виступив разом у Валерієм Меладзе на Atlas Weekend , презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Манекен" .

Гаряча прем'єра відбулася сьогодні, 8 грудня, на офіційному каналі "ВІА Гри" на YouTube.

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Вперше за довгий час режисером відеороботи став Алан Бадоєв . Відомо, що майже 8 років він не співпрацював разом із "ВІА Грою", а останній відзнятий для гурту кліп був у 2013 році на пісню "Перемир'я".

Кліп на пісню "Манекен" викликав справжнє захоплення серед шанувальників жіночої групи Фанати дійшли висновку, що через значний проміжок часу дівчата нарешті стали схожі на ту "ВІА Гру" , Якою її пам'ятають і люблять.

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  • "Та це просто щось!!! Дивиться на одному подиху! Це вже більше схоже на Віа Гра"
  • "Круто, мені подобається!"
  • "Нарешті ВІАГра стала ВІАГрою. Спасибі за гарматку маестро Бадоєву"
  • "У порівнянні з кліпом Рікошет це просто шедевр і справді рівень ВІА Гра"
  • Нарешті торжество жіночої краси та сили!"
Скріншот

До цього учасниць нового складу критикували за те, що вони не підходять на роль солісток "ВІА Гри" і стиль, у якому зараз виступає колектив, не відповідає образу, що склався.

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