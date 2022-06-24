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"ВІА Гра" забула про свої слова та станцювала на концерті перед росіянами (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 червня, 15:05
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Учасниці українського гурту вирішили сісти на два стільці, але все пішло не за планом. Дівчат підловили на відкритті готелю на Кіпрі, де серед гостей було чимало громадян РФ. Як це було – дивіться в матеріалі
Український гурт "ВІА Гра" виступив перед росіянами.
Український гурт "ВІА Гра" виступив перед росіянами. / Фото: Pinterest

Напевно, учасниці "ВІА Гри" влаштували такий "сюрприз" Валерію Меладзе на день народження, виступивши перед російською аудиторією на Кіпрі.

Сам виконавець хіту "Текила-любовь" відмовився давати концерти для рашистів, а згодом й назовсім вирішив піти зі сцени. А ось підопічні його брата Констянтина продовжують співати для громадян країни-агресорки.

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Учасниці гурту "ВІА Гра" Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова засуджують війну, яку розв'язала РФ проти України. При цьому вони заробляють гроші на російських фанатах. Нещодавно жіноче тріо виступило на відкритті готелю Cap St Georges на Кіпрі.

Дівчата виконали топові пісні "ВІА Гри", а серед слухачів були громадяни РФ. Багатьох таке явище обурило. Адже тут артистки відкрито виступають проти війни, а там вже виступають для громадян країни, яка розпочала це кровопролиття.

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Артистки не приховують, що їхня думка про "спецоперацію" негативна. Незважаючи на це, зірки із задоволенням виконали улюблені російській публіці хіти і не зронили під час концерту ні слова про свою думку в політиці, – пише російське видання Starhit.

До речі, після свого виступу дівчата звернулися до глядачів російською мовою.

Що каже "ВІА Гра" про війну

Зовсім нещодавно Ксенія Попова у Instastories закликала до збору коштів на покупку "Байрактарів" для України, що раніше анонсував Сергій Притула у день свого народження.

Скріншот Instastories

Колега Ксенії Софія Тарасова в перший день війни запостила в Instagram допис, супроводивши його чорним квадратом. Вона попросила миру всім.

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Мої батьки із Ленінграда. Як і усі попередні покоління. Але через те, що батьки переїхали, я народилася і виросла в Києві. Єдина у сім'ї знаю українську мову. Все своє життя я відчувала себе на стику. На стику братніх культур. Зсередини розриває на частини. Моя душа болить. Дуже страшно. Говорити щось складно, і тому вважаю за потрібне зараз, берегти свої сили для підтримки своїх близьких. Дай Боже миру нам усім, – писала вокалістка.

А от Уляна Синецька досі ні слова не сказала про війну. Хоч її коханий, український співак ALEKSEEV запевняв, що Уляна засуджує РФ за розв'язану війну в Україні та прагне змінити громадянство на українське. Відомо, що дівчина перебралась до бойфренда у Київ.

Продюсер гурту Констянтин Меладзе також мовчить та й зовсім зник з горизонту. На відміну від чоловіка Віра Брежнєва відкрито засуджує Росію та активо допомагає Україні, займаючись волонтерством.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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