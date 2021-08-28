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Відео дня: Каменських з мамою заспівали Червону руту на дні народження ведучого

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 10:41
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Співачка разом з мамою прийшли на свято до Юрія Горбунова. Ведучий відзначав 51-річчя в День Незалежності України
Настя Каменських заспівала разом зі своєю мамою
Настя Каменських заспівала разом зі своєю мамою / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/kamenskux

Зірки, що співають разом зі своїми батьками – це завжди дуже зворушливо. NK, яку нещодавно порівняли з Монікою Беллуччі, порадувала на святі у Юрія Горбунова дуетом зі своєю мамою – жінки заспівали "Черемщіну" і "Червону руту".

Обожнюю співати зі своєю Лідочкою, – написала в пості Настя Каменських.

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Щоб подивитися всі відео, свайпайте ліворуч:

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У коментарях багато підписників Насті Каменських залишили компліменти їй і мамі. А хтось зазначив, що Лідія співає краще, ніж її дочка:

  • "Обожнюю, коли Настя співає українською, ви з Лідочкою красуні"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

  • "Який у мами голос"
  • "Дуже гарно"
  • "Браво, дівчата"

Скріншот: Скриншот: instagram.com/kamenskux

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На дні народження Юрія Горбунова також був присутній Потап, який є хрещеним синові іменинника. Хлопчик разом із відомим артистом заспівав для тата.

Нещодавно Юрій Горбунов та Катя Осадча вдруге стали батьками – у пари народився син. Юрій зізнався, що вони з Катериною планували, що в майбутньому у них буде ще одна дитина, та друга вагітність все одно стала сюрпризом для них обох.

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Дивіться відеосюжет про зірок, які виходили заміж вагітними:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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