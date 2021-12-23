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Віка з НЕАНГЕЛІВ розповіла, скільки українцям потрібно викласти грошей на її виступ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 18:37
В закладинки
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Артистка зізналась, скільки шанувальникам потрібно заплатити, щоб насолодитись її виступом на Новий рік
VIKTORIA розповіла, скільки коштує її виступ.
VIKTORIA розповіла, скільки коштує її виступ. / Фото: instagram.com/vikanablack

Канал "Україна" у новорічну ніч порадує українців грандіозним концертом "Музична платформа", у якому запалять найвідоміші артисти країни. Серед них буде і екс-учасниця гурту "НЕАНГЕЛИ", співачка VIKTORIA, яка раніше розповідала про булінг у гурті.

VIKTORIA зізнається, що для неї зустрічати Новий рік на сцені – звична справа, так буде й цього разу.

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За 15 років я звикла бути на виду та працювати для своєї улюбленої публіки. Мені не важко вийти на сцену 31 грудня. Навіть незважаючи на те, що це сімейне свято, я завжди це розуміла, – ділиться співачка.

Втім, як розповідала зірка, все її життя завжди було пов'язане з концертами і тим, "щоб служити народу та людям, які люблять артистів".

Навіть сьогодні не можу дозволити собі розслабитися на свята. Тож дам концерт, а вже потім проведу час із сім'єю, – зізналася VIKTORIA.

Вікторія Смеюха поділилась новорічними планами.
Вікторія Смеюха поділилась новорічними планами. / Фото: instagram.com/vikanablack

Екс-учасниця гурту НЕАНГЕЛИ також і поділилась, скільки коштує її виступ:

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Це таке комерційне питання, яке я не сильно хотіла б обговорювати. Говорити про ціни – це не творча справа. Скажу лише, що це точно не менше ніж 10 тисяч доларів, – поділилась
виконавиця.

У концерті-нагородженні "Музична платформа" також запалять: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, Павло Зібров, Ірина Білик, Сергій Мироненко, SLAVA KAMINSKA, GROSU, Gena VITER, Анастасія Приходько, TAYANNA, Анна Трінчер, гурти "Антитіла", "БEZ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

До речі, на великому концерті "Музична платформа" назвали найкращі пісні 2021 року. На думку глядачів каналу "Україна" топовими треками стали Make It Rain Champagne, moLOko та інші.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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