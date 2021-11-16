Віка з НЕАНГЕЛІВ розрізала торт із фото Слави. Камінська відреагувала

Слава вже встигла випустити кілька пісень. Не відстає від ексколеги та Віка. Нещодавно вона презентувала свій перший сольний трек. Екссолістки НЕАНГЕЛІВ не раз зізнавалися, що у них часто траплялися конфлікти та їм важко було працювати разом . Починаючи сольну кар'єру, Віка вирішила вкотре про це нагадати.
У себе в Instagram співачка опублікувала пост і показала торт із фотографією ексколеги. Віка вдала, що дуже здивована, але зазначила, що тепер про ставить красиву точку в історії з НЕАНГЕЛАМИ . Попрощатися із гуртом Віка вирішила, розрізавши торт з фото Камінської.
Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – нудотно-солодка, – написала Віка
Сміюха наголосила, що вона вже самодостатня артистка, у якої почалася нова історія та натякнула, що Слава все ще піариться на гурті.
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Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших, – написала Віка та додала рядки з пісні ексколеги Slava Bogu
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Реакція Слави
Відповідь Слави Камінської не змусила на себе довго чекати. Спочатку вона в InstaStories порадила Віці знайти нового PR-менеджера, а потім опублікувала пост.
Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це пошло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку гурту, в якому вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила, – прокоментувала Слава. Instagram.
Слава зазначила, що гурт НЕАНГЕЛИ – ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.
Трохи пізніше Камінська опублікувала ще один пост в Instagram . Вона додала, що вся ця ситуація – звичайний хайп . Слава не лише розповіла про свій сольний альбом, який незабаром виходить, а й пообіцяла підтримати нові роботи Віки.
Підтримаю. Від щирого серця чи вже шлунка тортом, – написала Слава.
Прокоментувала Камінська і цей торт.
За 15 років хіба я не заслужила кренделя ці не ліпити поряд з моїм святим ликом? Хоча виною всьому можуть бути спонсори або смаки у всіх різні ( після корони особливо)
Що пишуть у Мережі
Вчинок Вікі її підписники не оцінили. Багато хто почав писати, що це перебір.
- "Бузовою пахне"
- "Не дуже красиво, звичайно"
- "Ну таке. Шкода все цього виглядає, зовсім не так весело, як би вам хотілося. Співчуваю"
У коментарях під постом Слави теж багато хто розкритикував вчинок Віки.
- "Поважаю вас ще більше"
- "Бачила її відео. Іспанський сором, низько, некрасиво"
- "Та вже, не чекала від Віки такого"
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Віки для програми "Зірковий шлях":
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