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Віка з НЕАНГЕЛІВ розрізала торт із фото Слави. Камінська відреагувала

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
16 листопада, 08:15
В закладинки
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У березні цього року гурт НЕАНГЕЛИ заявила про свій розпад. Слава Камінська та Віка Сміюха почали займатися сольними кар'єрами
/ Фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Слава вже встигла випустити кілька пісень. Не відстає від ексколеги та Віка. Нещодавно вона презентувала свій перший сольний трек. Екссолістки НЕАНГЕЛІВ не раз зізнавалися, що у них часто траплялися конфлікти та їм важко було працювати разом . Починаючи сольну кар'єру, Віка вирішила вкотре про це нагадати.

У себе в Instagram співачка опублікувала пост і показала торт із фотографією ексколеги. Віка вдала, що дуже здивована, але зазначила, що тепер про ставить красиву точку в історії з НЕАНГЕЛАМИ . Попрощатися із гуртом Віка вирішила, розрізавши торт з фото Камінської.

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Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – нудотно-солодка, – написала Віка

Сміюха наголосила, що вона вже самодостатня артистка, у якої почалася нова історія та натякнула, що Слава все ще піариться на гурті.

Навіть якщо у когось поки що не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле та виїжджати за рахунок інших, – написала Віка та додала рядки з пісні ексколеги Slava Bogu

Щоб переглянути відео, свайпайте вліво

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Реакція Слави

Відповідь Слави Камінської не змусила на себе довго чекати. Спочатку вона в InstaStories порадила Віці знайти нового PR-менеджера, а потім опублікувала пост.

Скріншот: Instagram

Я дуже люблю гумор і він абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це пошло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку гурту, в якому вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила, – прокоментувала Слава. Instagram.

Слава зазначила, що гурт НЕАНГЕЛИ – ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.

Трохи пізніше Камінська опублікувала ще один пост в Instagram . Вона додала, що вся ця ситуація – звичайний хайп . Слава не лише розповіла про свій сольний альбом, який незабаром виходить, а й пообіцяла підтримати нові роботи Віки.

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Підтримаю. Від щирого серця чи вже шлунка тортом, – написала Слава.

Прокоментувала Камінська і цей торт.

За 15 років хіба я не заслужила кренделя ці не ліпити поряд з моїм святим ликом? Хоча виною всьому можуть бути спонсори або смаки у всіх різні ( після корони особливо)

Що пишуть у Мережі

Вчинок Вікі її підписники не оцінили. Багато хто почав писати, що це перебір.

  • "Бузовою пахне"
  • "Не дуже красиво, звичайно"
  • "Ну таке. Шкода все цього виглядає, зовсім не так весело, як би вам хотілося. Співчуваю"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

У коментарях під постом Слави теж багато хто розкритикував вчинок Віки.

  • "Поважаю вас ще більше"
  • "Бачила її відео. Іспанський сором, низько, некрасиво"
  • "Та вже, не чекала від Віки такого"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Віки для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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