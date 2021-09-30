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Віктор Павлік та Катерина Репяхова вперше показали сина – зворушливе фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
30 вересня, 15:47
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15 червня український співак Віктор Павлик в четвертий раз став батьком. 28-річна дружина артиста народила йому сина, якого назвали Михайлом

Пара деякий час приховувала обличчя сина. Віктор Павлік в одному з інтерв'ю говорив, що планує познайомити користувачів Мережі з Михайлом, коли йому виповниться три місяці . Це день настав.

Пара вперше показала сина. Катерина Репяхова опублікувала у себе в Instagram кадр з сімейної фотосесії.

Знайомтеся, Міша Павлік, – підписала знімок молода мама.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином Михайлом
Віктор Павлік та Катерина Репяхова з сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Раніше в інтерв'ю Віктор Павлик зізнавався, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.

Більше за характером буде на мене схожий, видно, що він такий живий, як я. Я був таким в дитинстві дуже поворотким ... а візуально схожий на мене дуже сильно, додав Віктор Павлик.

Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

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Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року , а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік
Катерина Репяхова та Віктор Павлік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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