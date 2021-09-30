Віктор Павлік та Катерина Репяхова вперше показали сина – зворушливе фото

Пара деякий час приховувала обличчя сина. Віктор Павлік в одному з інтерв'ю говорив, що планує познайомити користувачів Мережі з Михайлом, коли йому виповниться три місяці . Це день настав.
Пара вперше показала сина. Катерина Репяхова опублікувала у себе в Instagram кадр з сімейної фотосесії.
Знайомтеся, Міша Павлік, – підписала знімок молода мама.
Раніше в інтерв'ю Віктор Павлик зізнавався, його молодший син більше схожий на тата, ніж на маму.
Більше за характером буде на мене схожий, видно, що він такий живий, як я. Я був таким в дитинстві – дуже поворотким ... а візуально схожий на мене дуже сильно, – додав Віктор Павлик.
Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.
Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року , а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.
Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віктором Павліком:
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