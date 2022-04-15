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Віктор Павлік назвав імена російських зірок, які підтримали його від початку війни (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 квітня, 18:55
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За словами Павліка, його колеги не розуміють, як те, що рашисти творять в Україні, може відбуватися у сучасному світі
Віктор Павлік розповів, як його підтримали російські артисти
Віктор Павлік розповів, як його підтримали російські артисти / Фото: Колаж: Сьогодні

Віктор Павлік каже, що абсолютно не звертає уваги на артистів, які мовчать про війну. Їх розсудить Бог – вважає співак. Але є декілька російських зірок, з якими Віктор Франкович з початку війни все ж таки поспілкувався.

В інтерв'ю Зірковому шляху в YouTube Віктор Павлік назвав їхні імена – це Олексій Глизін та Микола Трубач. За словами Павліка, вони кілька разів зв'язувалися із ним, висловлювали підтримку.

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Коля Трубач – украінець і, звичайно, писав мені багато. Писав, що дуже хвилюється за українців, за Батьківщіну. Вони давно переїхали, тому я не запитував його, чи він збирається повертатися в Україну, – поділився Віктор Павлік.

Дзвонив йому кілька разів і Олексій Глизін. Відомий музикант, за словами Павліка, не розуміє, як сьогодні у центрі Європи може бути війна.

Льоша Глизін за цей період рази два мені телефонував, писав... "Як так, хіба таке може бути, це ж неможливо". Я кажу "Льош, так є". Висилав йому дуже багато різних фотографій, різних відео. Він охав і ахав, – поділився Віктор Павлік.

Павлік згадав, що Глизін завжди, приїжджаючи в Україну, перше, що казав: "Хай живе Степан Бандера та його жінка Параска".

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Таке у нього було гасло завжди, коли він приїжджав в Україну, – додав співак.

Раніше молода дружина Віктора Павліка розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в одному з аеропортів Стамбула

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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