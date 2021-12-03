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Віктор Павлік втомився від ворожнечі своїх дружин: "Хочеться миру"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 16:18
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Розбірки між Лорою Созаєвою та Катериною Репяховою продовжуються, а співак Віктор Павлік зізнається, що вже втомився від конфлікту жінок
Віктор Павлік прокоментував конфлікт із колишньою дружиною
Віктор Павлік прокоментував конфлікт із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/repyahovakate, instagram.com/lora.sozaeva

Катерина Репяхова найняла адвоката, щоб з'ясувати, хто намагається нашкодити її блогерській кар'єрі, і, тим часом, підозрює колишню дружину Віктора Павліка – Ларису Созаєву

В Instastories Репяхова написала, що познайомилася зі слідчим, який вестиме її справу і зазначила, що "всі відповідатимуть, за свої незаконні вчинки".

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Скріншот зі сторіс Катерини Репяхової / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

А поки Віктор Павлик зізнався журналістам програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна", як реагує на розбірки між дружиною Катериною та своєю колишньою дружиною Ларисою.

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Віктор Павлік та Лариса Созаева
Віктор Павлік та Лариса Созаева / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Співак найбільше мріє про мир та спокій.

Постійно є якісь незрозумілі непорозуміння. І коли з нашого боку реально Катя на суд Божий, на всіх людей нічого поганого не робить, то якось так сталося, що Лариса висказалася не дуже красиво. І звичайно воно все вже набридло. Хочеться спокою, хочеться миру. Взагалі в мене мрія, щоб ми всі помирилися, всі мирно жили між собою, дружили, – поділився співак із журналістами телеканалу "Україна".

Нагадаємо, раніше між колишнім та нинішнім подружжям Віктора Павліка розгорівся скандал через квартиру, у якій живе колишня дружина співака Лариса.

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Созаєва говорила, що Павлік із молодою дружиною хочуть вигнати її з дому, а в свою чергу Репяхова заявила, що колишня дружина Віктора Павліка не дає їм життя вже багато років.

Детальніше про скандали між дружинами Віктора Павліка дивіться у сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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