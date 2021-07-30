Винник розплакався перед Геною і Чебурашкою в день свого 46-річчя: Вони читають віршики, а я стою і ридаю

Як правило, Олег Винник, який записав дует з молодою виконавицею, не планує святкування свого дня народження – за словами артиста, влаштовувати гучне торжество – це прояв егоїзму. Але два роки тому друзі все ж зробили йому сюрприз, після якого Олег не зміг стримати сліз.
Ніколи не забуду, як два роки тому друзі замовили мені привітання від аніматорів в костюмах ростових ляльок крокодила Гени та Чебурашки. Я аж заплакав! Вони стоять з такою маленькою тарілочкою з тортиком і свічкою, а я уявив, як їм жарко в цих костюмах...Я згадав цю іграшку з дитинства – Чебурашку, просоченого пилом...Вони мене вітають, якісь віршики читають, а я стою ридаю. Розчулився, – поділився Винник в інтерв'ю журналу "Отдохни".
Вже завтра, 31 липня, Олегу Виннику виповниться 48 років. До слова, хоч Олег і не любить відзначати свої дні народження, але ходити на подібні свята йому подобається.
Бувати на днях народження інших люблю. Якщо вони організовані не для пафосу, не для показухи, – каже Олег.
Нагадаємо, Олег Винник досі вважає, що недостатньо незалежний. Бути незалежним, на думку артиста, це мати можливість вільно дарувати любов глядачам. За словами співака, іншого ресурсу, крім сцени, для нього немає – тільки там він може поділитися своїм щастям, заспівати, донести людям ті емоції, які зроблять їх щасливими.
Дивіться інтерв'ю з Олегом Винником: