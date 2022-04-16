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Винні обидва: дружина Романа Сасанчина розсекретила нові подробриці розлучення

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 08:56
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24-річна Іванна пояснила, що разом з чоловіком вони зараз переживають важкий період
Іванна пояснила свою заяву про розлучення з Романом Сасанчином
Іванна пояснила свою заяву про розлучення з Романом Сасанчином / Фото: Колаж: Сьогодні, instagram.com/annavi_i

Днями дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила, що вони більше не сім'я. Дівчниа написала, що у них проблеми почалися ще місяць тому. Фани одразу ж почали нарікати, що йдеться про розлучення. Втім, це не так.

У Instastories Іванна прокоментувала свою гучну заяву, що викликала справжній фурор в Мережі. За словами дівчини, вона з Ромою зараз переживають важкий конфлікт. Також дружини співака наголосила, що наразі мови про розлучення немає.

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Ні, ми з Ромою не розлучилися. У нас зараз реально серйозний конфлікт. Я сподіваюся, що це можливо ще виправити. Я молюся Богу. Я знаю, що ми заради нашої дитини зможемо переступити через все, що зараз є. І ми впораємося з цим, – поділилася блогерка.

Скріншот Instagram

Дівчина додала, що в сварці винні обидва. Також Іванна поділилась, що ходитиме до психолога і "копати собі всередині, що вона робить не так".

Окрім того, Іванна звернулась до хейтерів, які називають її незрілою та ширять чутки про їхню сім'ю. Вона порадила недоброзицливцям не робити висновків без підтвердженої інформації.

Скріншот Instagram

"Їй потрібно подорослішати, вона мислить не на 24 роки. Ці дитячі цитати про розбите серце, про кохання". Бляха муха, ви ж нічого не знаєте, що сталося. Я сказала лише те, що мені болить, все. І я маю повне право про це говорити і ви маєте право це говорити. А хто справді по-дитячому робить – це ви: обговорюєте людей, наговорюєте на них різну фігню, – висловилась Іванна.

Нагадаємо, Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Взимку 2021 вони одружились. 30 грудня того ж року у пари народилась донька Елізабет.

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Зараз Іванна з донькою перебуває у Польщі, а Роман залишився в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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