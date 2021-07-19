Роздягнений Борисюк в басейні пристрасно заспівав про кохання до Сумської (відео)

Зараз зіркова українська пара відпочиває в Єгипті в Хургаді, куди вони взяли з собою молодшу дочку Анну. Саме там в день свого народження Віталій Борисюк презентував нову пісню

Віталій Борисюк заспівав Ользі Сумській / Фото: instagram.com/olgasumska

Акторка Ольга Сумська, яка вчора влаштувала "райський" ранок Віталію Борисюку в його 58-річчя, отримала взаємний презент від чоловіка. Після того як артист заліз в басейн, щоб насолодитися святковим сніданком, він душевно виконав свою нову пісню.

Останнім часом зірки все частіше показують своє життя без фільтрів. Ольга Сумська теж обожнює зніматися для соцмереж без макіяжу, показуючи шанувальникам, як шикарно можна виглядати без макіяжу. На підтвердження трансформації б'юті-індустрії дивіться, як українки не бояться показати свою природну красу.

Відео з'явилося в Instagram-акаунті Ольги Сумської. Спочатку ролика акторка повідомила, що це прем'єра нової пісні її чоловіка і цокнулась з ним келихами з шампанським. Віталій Борисюк, стоячи в басейні у плаваючої таці з їжею, душевно виконав дві композиції.

"Твои глаза цвета небес. Ты нужна мне, очень, очень", – заспівав Віталій Борисюк.

"А ти мені, зайчик", – відповіла Ольга Сумська в ролику.

У коментарях прихильники пари були розчулені їхніми стосунками.

Після святкового сніданку подружжя вирушило на пляж, а ввечері влаштували шикарну вечерю. Артистові принесли величезний торт з запаленою свічкою.

Віталій Борисюк святкує свій день народження з Ольгою Сумською / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська та Віталій Борисюк у шлюбі вже понад 20 років. Артисти зіграли весілля в 1996 році та відтоді є однією з найміцніших і красивих пар українського шоу-бізнесу.

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