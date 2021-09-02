Віталій Кличко забув про 25-й річниці шлюбу зі своєю дружиною, але спростував чутки про розлучення

Цього літа київський мер Віталій Кличко відсвяткував ювілей – йому виповнилося 50 років, 25 з яких він перебуває в шлюбі з ексмоделлю Наталією

Віталій Кличко і його дружина Наталія Кличко / Фото: instagram.com/vitaliyklitschko, facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Легендарний український боксер і мер Ківа Віталій Кличко, який днями здивував фотографією з лісу, зізнався, що про 25-у річницю шлюбу зі своєю коханою, співачкою Наталією Кличко він забув. Більш того, подружжя бачаться лише кілька разів на рік, оскільки Наталія живе в Німеччині. Проте за словами спортсмена, душевну близькість у стосунках вони зберегли.

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Про це Віталій Кличко ексклюзивно розповів в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Мер Києва пояснив це особливостями своєї професії.

Я вже не пам’ятаю. Справжній чоловік, який нічого не пам’ятає. Знаєте чому? У мене така професія була, я займався боксом. Бокс такий важкий вид спорту, іноді пропускаєш удари і т.д. Знаєте, іноді не пам’ятаю. Відверто хочу сказати, ви підготувались так добре. я не пам’ятаю чітко, коли, – сказав Віталій Кличко.

Як виявилося, і весілля у Віталія з Наталією не було. За словами Кличка-старшого, це була лише формальність, оскільки дата одруження припала на період між зборами.

Дружина Віталія Кличка, Наталія / Фото: facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Віталій Кличко спростував і чутки про те, що вони з Наталією нібито вже в розлученні.

Це моє приватне життя. Я можу сказати – чуток дуже багато можуть, хтось може щось придумати, щось додумати. Але дуже важливо, щоб ти сам знав правду і завжди був щирий. Вам справку принести? – відповів Віталій Кличко на питання журналістки.

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