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Віталій Козловський повідомив про смерть батька і поділився архівними сімейними знімками

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 17:15
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Віталій Сергійович пішов із життя у віці 74 років. Колеги артиста висловили йому свої співчуття
Помер батько Віталія Козловського
Помер батько Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В Instagram-профілі Віталій Козловський, який нещодавно представив свій новий кліп, опублікував серію фотографій, на яких він зображений разом із татом в різні роки життя.

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У дописі є і кольорові знімки, і старіші, чорно-білі. На таких можна побачити зовсім маленького Віталіка.

Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов із життя мій найкращий тато в світі. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитись за душу раба Божого Віталія чи просто погляньте на ці світлини і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою.

Віталій Козловський повідомив про смерть свого батька / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

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У квітні цього року батько Віталія Козловського відсвяткував 74-й день народження. Причина смерті Віталія Сергійовича поки невідома.

Маленький Віталій Козловський зі своїм батьком / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У соцмережі Аліна Гросу, Ольга Сумська, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська та інші колеги Віталія написали йому слова підтримки.

Віталій Козловський з батьками / Фото: instagram.com/vkozlovskiy
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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Козловським:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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