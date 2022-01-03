Влад Яма міг померти на Новий рік: Зрозумів, що не можу дихати

Відомий хореограф і телеведучий згадав жахливий випадок, що стався з ним у новорічну ніч

Влад Яма одного разу міг померти у новорічну ніч / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зараз Влад Яма, який показав кумедний знімок з молодим Зеленським та Могилевською, воліє відзначати свята в сімейному колі, коли за столом збираються найближчі люди.

Але так було не завжди, на початку своєї кар'єри йому нерідко доводилося зустрічати Новий рік, виступаючи на приватних заходах у складі танцювального колективу. На одному з таких хореограф мало не попрощався із життям.

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На своєму першому новорічному корпоративі у Києві, коли поряд зі мною були українські зірки, я подавився на сцені метафаном і мало не помер, – розповів Влад у програмі "Хто зверху".

Незважаючи на те, що цей випадок стався багато років тому, телеведучий досі згадує його з хвилюванням. Яма стверджує, що це найстрашніше, що траплялося з ним протягом усього життя.

То був 2003 рік. Я стояв на сцені в останній лінії балету Freedom. Всі в руках тримали келихи шампанського. І ось б'є годинник. Три, два, один, бах – я зробив вдих і зрозумів, що не можу дихати, – згадав він.

Хореограф подавився метафаном і майже задихнувся. / Фото: instagram.com/vladyama_official

Ситуацію погіршувало ще те, що танцюрист стояв в останньому ряді, де його не було видно і чути.

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Ніхто не міг допомогти. В результаті я впав, розбивши келих, і коли почав кашляти, зміг відкашляти метафан. Але, здається, не дихав півхвилини, – поділився Влад Яма.

Нещодавно ми показали шикарну нерухомість Влада Ями. Виявилося, що у нього є квартира у престижному ЖК та заміський маєток.