Володимир і Христина Остапчук відпочивають в Греції з Кіркоровим (фото)

Зіркове подружжя повечеряло разом із поп-королем російського шоу-бізнесу, який зараз теж проводить відпустку в Греції

Володимир і Христина Остапчук повечеряли разом з Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/kristygor

Володимир Остапчук, який знімається в новій комедії DZIDZIO, поділився світлиною з російською зіркою у себе в Instastories.

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У підписі до фото Володимир подякував співакові за проведений разом час:

Спасибі, Філіп, за цей теплий дружній вечір.

Христина і Володимир Остапчук з Філіпом Кіркоровим / Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Христина і Володимир прибули до Греції напередодні. Вони оселилися в готелі, номер якого виходить прямо до особистого басейну.

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Христина і Володимир Остапчук відпочивають в Греції / Фото: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Що стосується Кіркорова, то він вже тривалий час відпочиває у Греції в компанії своїх дітей і Джигана з його родиною.

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Нещодавно в соцмережах з'явилося відео, в якому Філіп Бедросович б'є тарілки в одному з місцевих кафе.

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Володимир Остапчук раніше розповідав, що познайомився з Філіпом Кіркоровим під час своєї участі в танцювальному шоу.

Тоді поп-король написав йому в соцмережі: "Я спостерігаю за твоїми успіхами, мені подобається, як ти танцюєш, ваша пара" . Так артисти почали спілкуватися.

Пізніше Філіп Кіркоров привітав Володимира Остапчука з днем народження і передав йому подарунок через Олю Полякову – це був новий iPhone 11. Ведучий зізнався, що не користувався гаджетом, хоча йому було дуже приємно отримати такий сюрприз.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Володимиром Остапчуком:

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