Володимир Остапчук пояснив, чому йому мститься колишня дружина

Телеведучий Володимир Остапчук досі не може зв'язатися зі своїми дітьми, які з колишньою дружиною поїхали до Канади на час війни в Україні

/ Фото: instagram.com/olenavoychenko

Діти відомого телеведучого, Еван та Емілія, нині перебувають у Канаді разом із їхньою мамою Оленою Войченко. За весь цей час Остапчук зміг побачити дітей лише один раз, коли вони перетинали західний кордон України. Вже понад три місяці він ніяк не спілкувався із сином та донькою – ексдружина не дає йому навіть поговорити з ними телефоном.

В інтерв'ю "Слава+" телеведучий заявив, що ніяк не перешкоджав тому, щоб Олена та діти поїхали за кордон і навіть сам дав їм "енну кількість тисяч доларів". Однак у нього все ж таки є побоювання, що навіть після закінчення воєнних дій він може не побачити Евана та Емілію в Україні.

Реклама

Я вже спілкувався з юристами, бо за місяць до повномасштабної війни я виграв суд про те, що у мене є два дні на тиждень, коли я можу проводити час з дітьми – середа та неділя. Зараз є процедура, як можна примусово повернути в Україну, але який дурний батько так зробить, коли ракети літають? – поділився Остапчук.

Поки що телеведучий планує дочекатися закінчення війни, а вже потім розбиратися з колишньою дружиною. Як пояснив Остапчук, згідно із законом він має право повернути дітей додому або бачитися з ними в Канаді, адже рішення українського суду і там чинне.

Ведучий вважає, що причина злості та помсти Олени криється в тому, що їй не вдається налагодити своє особисте життя та забути образу.

Думаю, що це, по-перше, невлаштоване її особисте життя. Я знаю історії, коли у жінки налагоджується особисте життя, вона починає жити своїм життям, а зараз вона живе, щоб помститися колишньому чоловікові. І образа, звичайно, образа, – сказав Остапчук.

За словами телеведучого, він уже мільйон разів просив вибачення в Олени за те, що сталося між ними, але вона не готова вибачити.

Реклама

Я думаю, що це колись спрацює. Це складний випадок, бо мені "пощастило". Є ж жінки адекватні, які хоча б на час війни відсувають усі ці образи... Мені дивно, чому вона скривджена, адже спочатку в інтерв'ю вона розповідала, що сама мене покинула і сказала збирати валізи. П'ять місяців усе було нормально, потім ми не домовилися про гроші, і пішла помста, – розповів Остапчук.

Нагадаємо, Володимир Остапчук разом з телеканалом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.