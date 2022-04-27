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Володимир Остапчук разом з каналом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 18:58
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Канал "Україна" запустив нове шоу "ДжонсоНьюз" з Володимиром Остапчуком, де він у сатиричному тоні подає інформацію про російських окупантів та їхніх посіпак, висміює ворожу пропаганду та російські реалії
Володимир Остапчук почав вести нове YouTube-шоу
Володимир Остапчук почав вести нове YouTube-шоу / Фото: Скріншот з YouTube, Колаж: Сьогодні

Телеканал "Україна" відкриває окремий фронт боротьби, в якому безжальною зброєю буде сміх над ворогом. Вже стало очевидно, що й у найважчі часи українці не просто не втрачають завзяття та позитивного настрою, а навпаки – наші гумор та сатира стали одними з тих рис, які зміцнюють нас та допомагають у протистоянні окупантам.

"ДжонсоНьюз", як ми самі жартуємо, це новини, які дивиться навіть королева Британії, – зазначає ведучий та автор нового шоу Володимир Остапчук і пояснює, як народилася назва проєкту. – Все просто: прем'єр-міністр Великої Британії – він же Джонсонюк, він великий патріот. Сам формат ми вигадували разом з каналом "Україна" у бомбосховищах, під сирени та моторошні новини з війни. Але в ці страшні моменти ми нарешті зрозуміли, хто ми, українці. Що ми не просто міцні, ми титани, ми захищаємо всю Європу, а Київ, де, власне, ми і знімаємо шоу, – це столиця свободи. І в тому, що Україна зараз – серце світу, переконались усі. Саме цей настрій та драйв ми хочемо передати через екрани.

В ефірі стендап-шоу Володимир Остапчук представляє сатиричний погляд на дії окупантів та різного роду колаборантів, на рашистську брехню про війну в Україні, висміює міфи про "російську велич" і тих, хто їх боїться чи підтримує. Також автор та ведучий "ДжонсоНьюз" показує, як самі українці, навіть у годину важких випробувань, влучно жартують над ворогом, знайомить глядачів з народним українським гумором часів війни.

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Ми хочемо показати всьому світові, що ми є нацією з найкрутішим почуттям гумору. Навіть під обстрілами, навіть коли інші ламаються і не витримують, ми вистоїмо та обов'язково переможемо. Сміх та віра в Україну – головна зброя нашого проєкту! – додає ведучий каналу "Україна".

Канал "Україна" запустив на Youtube стендап-шоу "ДжонсоНьюз" із Володимиром Остапчуком
Канал "Україна" запустив на Youtube стендап-шоу "ДжонсоНьюз" із Володимиром Остапчуком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Стендап-шоу "ДжонсоНьюз" виходить на Youtube-каналі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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