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Володимир Остапчук жорстко висміяв скандал із результатами Нацвідбору: дивіться пародію

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 лютого, 00:31
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Ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук не втримався і пожартував над Націвідбором на "Євробачення" цього року
Нацвідбір на "Євробачення" закінчився скандалом - дивіться пародію Володимира Остапчука
Нацвідбір на "Євробачення" закінчився скандалом - дивіться пародію Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/suspilne.eurovision/

Телеведучий опублікував кумедне відео у своєму Instagram-акаунті. На ролику Остапчук пародує Тимура Мірошниченка, який вів Нацвідбір на "Євробачення-2022" разом із Машею Єфросініною.

Коротко про скандал

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Під час оголошення результатів глядацького голосування сталася затримка – Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, пізніше вибачився, заявивши, що помилився і озвучив зовсім інші бали учасників. При цьому турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла та не з'явилася. Ведучим та членам журі довелося рахувати підсумкові бали учасників на папірці.

Перемогу здобула Alina Pash, але група KALUSH, яка посіла друге місце, звинуватила організаторів відбору у фальсифікації балів. Після ситуації з балами та турнірною таблицею у KALUSH виникли сумніви щодо об'єктивності результатів.

З цієї ситуації і посміявся Володимир Остапчук.

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У коментарях усі оцінили гумор ведучого. Підписники також залишили сотні коментарів щодо несправедливості Нацвідбору та його організаторів.

Зазначимо, що гурт KALUSH має намір подавати до суду на Суспільне та вимагає переглянути результати голосування. Соліст KALUSH заявив, що не боротиметься за право представляти Україну на "Євробаченні", якщо виявиться, що результати голосування не були сфальсифіковані і відбір пройшов чесно.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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