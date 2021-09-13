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На очах в українців: Володимир Зеленський поцілував дружину на публічному заході (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 13:46
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У суботу, 11 вересня, у Палаці "Україна" в Києві відбулося святкування з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету. Під час заходу з президентською парою трапився зворушливий інцидент
Володимир Зеленський поцілував Олену Зеленську під час заходу в Палаці "Україна"
Володимир Зеленський поцілував Олену Зеленську під час заходу в Палаці "Україна" / Фото: instagram.com/uafirstlady

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, яка нещодавно з'явилася в чорно-білій фотосесії на обкладинці українського глянцю, під час церемонії потрапили в об'єктив камер, які транслювали те, що відбувається в залі на екран. Зображення виводилося в рамку серця, як це часто буває на американських спортивних заходах.

На відео, опублікованому в фан-акаунті в Instagram видно, як перша леді здивувалася, побачивши себе на екрані. Але Володимир Зеленський не розгубився, і поцілував дружину в губи. У цей момент грала відома пісня Kiss Me – Sixpence None The Richer.

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Публіка в залі відреагувала радісними вигуками та оплесками.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський був знайомий з Оленою ще зі шкільних часів. Вони почали зустрічатися вже після випуску зі школи, а весілля зіграли через вісім років після початку роману – у 2003 році. У пари є двоє дітей – Олександра і Кирило. Раніше ми розповіли детальніше про історію кохання Володимира та Олени Зеленських.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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