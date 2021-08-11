Володимира Талашко відсторонили від викладання в Карпенко-Карого після секс-скандалу

Днями українського актора, зірку фільму "В бій йдуть тільки "старики" і викладача КНУТКіТ ім.Карпенка-Карого звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток

Володимира Талашко відсторонили від викладання в Карпенка-Карого / Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Після того як розгорівся скандал, журналістка Яніна Соколова підтвердила, що в Карпенка-Карого є харрасмент і Володимир Талашко – не єдиний такий викладач. Бувай українці по-різному реагували на те, що сталося, Володимира Талашко відсторонили від викладання в університеті. Отже, курс, який набрав викладач на новий навчальний рік, буде переданий іншому майстру, а сам педагог не вийде на роботу з 1 вересня.

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Про це "Громадському радіо" повідомила виконавиця обов'язків ректора університету Карпенка-Карого Галина Мила.

Скільки це триватиме, я сказати не можу, бо не є юристкою. Талашко набрав перший курс, але є кому замінити його. Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook, – сказала Галина Миленька.

Володимир Талашко спростовує звинувачення в сексуальних домаганнях.

Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть одні старики". Фото: кадр з фільму

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

Днями легендарного радянського і українського 75-річного актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

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Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухин і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

Одна з жертв домагань викладача – акторка Вікторія Муштей. Вона зіткнулася з домаганнями в 18 років, коли вступала на дикторський факультет. Талашко під приводом репетиції запросив дівчину у свою квартиру, після чого почав фотографувати та приставати.

Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував поспати в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила те, що відбувається, раніше, – розповіла Вікторія.

На цей момент службове розслідування проводить Міністерство культури та інформаційної політики.

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