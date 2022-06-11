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Валерій Харчишин вперше розповів про конфлікт із сином, який служить у ЗСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 червня, 20:13
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Лідер українського гурту "Дурга Ріка" розповів про свого старшого сина, який пішов служити у ЗСУ. Загалом у музиканта троє дітей – двоє з них перебувають за кордоном
Валерій Харчишин посварився із сином через армію
Валерій Харчишин посварився із сином через армію

Син Валерія, Дмитро, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішив вступити до лав ЗСУ. Харчишин, який нещодавно заявив, що розлучився з дружиною, розповів про службу сина в армії

В інтерв'ю 24 каналу Валерій зізнався, що у них із Дмитром виникла сварка, яку, на щастя, вдалося залагодити. Син музиканта був на півночі України, а пізніше його перевели до штабу.

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Син був на Півночі. Там, дякувати Богу, вже нічого не відбувається. Згодом його перевели у штаб, через що був розлючений на мене. Писав мені: "Це ти повпливав на моє командування, що я опинився у штабі?". Я йому сказав: "Не знаю твого командування, не знаю, в якому ти батальйоні й де служиш. Знаю лише, що ти там і все. Повір мені, я нічого не робив для того, щоб ти опинився в штабі". Ми з ним трохи посварилися, але потім він зрозумів, що я до цього не причетний, – розповів Харчишин.

Валерій Харчишин посварився із сином
Валерій Харчишин посварився із сином / Фото: прес-служба НЛО TV

Крім Дмитра Валерій Харчишин має двох молодших синів, які народилися в шлюбі з ексдружиною – Юлією Кузьмінською. Наразі хлопчики з мамою перебувають за кордоном. На щастя, завдяки тому, що Валерій із "Другою Рікою" перебуває в турі містами Європи, йому вдалося побачитися з синами.

Мені вдалося заїхати на кілька годин до них, поговорити, погуляти на дитячому майданчику, – поділився музикант.

Зазначимо, що у середнього сина Валерія Євгена виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант не розповідає, який діагноз поставили хлопчику, однак описав страшні наслідки хвороби.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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