Валерій Харчишин вперше розповів про конфлікт із сином, який служить у ЗСУ

Син Валерія, Дмитро, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вирішив вступити до лав ЗСУ. Харчишин, який нещодавно заявив, що розлучився з дружиною, розповів про службу сина в армії
В інтерв'ю 24 каналу Валерій зізнався, що у них із Дмитром виникла сварка, яку, на щастя, вдалося залагодити. Син музиканта був на півночі України, а пізніше його перевели до штабу.
Син був на Півночі. Там, дякувати Богу, вже нічого не відбувається. Згодом його перевели у штаб, через що був розлючений на мене. Писав мені: "Це ти повпливав на моє командування, що я опинився у штабі?". Я йому сказав: "Не знаю твого командування, не знаю, в якому ти батальйоні й де служиш. Знаю лише, що ти там і все. Повір мені, я нічого не робив для того, щоб ти опинився в штабі". Ми з ним трохи посварилися, але потім він зрозумів, що я до цього не причетний, – розповів Харчишин.
Крім Дмитра Валерій Харчишин має двох молодших синів, які народилися в шлюбі з ексдружиною – Юлією Кузьмінською. Наразі хлопчики з мамою перебувають за кордоном. На щастя, завдяки тому, що Валерій із "Другою Рікою" перебуває в турі містами Європи, йому вдалося побачитися з синами.
Мені вдалося заїхати на кілька годин до них, поговорити, погуляти на дитячому майданчику, – поділився музикант.
Зазначимо, що у середнього сина Валерія Євгена виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Музикант не розповідає, який діагноз поставили хлопчику, однак описав страшні наслідки хвороби.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"