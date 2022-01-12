Волога Настя Каменських пожартувала з Потапа в ліжку: Мій храпунцель (відео)

Зараз Настя Каменських з Потапом насолоджуються відпочинком у сонячній Мексиці та набираються сил перед початком нового робочого року. Але артистка не забуває про своїх прихильників і ділиться з ними кадрами з відпустки, де вона демонструє сексі-форми у пікантних бікіні.
З Мексики Настя публікує в Instagram фото в різних образах, а також записує TikTok-відео. Втім, на роликах вона завжди з'являлась сама, а це вирішила показати свого чоловіка.
Так, зірка розмістила кумедне відео, на якому Потап солодко дрімав й ймовірно мелодійно хропів.
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Мій коханий храпунцель, – лаконічно підписала ролик Каменських.
Ймовірно, ролик Настя записала вранці, коли вона вже встигла прийняти душ, а її чоловік відпочивав.
На відео співачка постала без мейку, з мокрими розпущеними кучерями й в білому халаті. Разом з Потапом вона лежить у ліжку готельного номера.
До речі, артистка опублікувала відео не з оригінальним звуком і замість можливого хропіння Потапа підставила популярний трек у TikTok – Bongo cha cha cha Катерини Валенте. А ще Настя вирішила скористатися маскою, яка змінила губи репера.
У свою чергу фоловери подякували Настя за кумендий контент. Втім, були і ті, які дорікнули співачці за ролик, мов артистка знущається з чоловіка:
- Якщо коханий, то навіщо на весь світ висміювати?
- Прикольно хропе.
- Дай поспати людині.
- Молодці, з гумором.
- Погана прикмета фоткати сплячих. Ми й так знаємо, що він хропе, до цього віку вже всі хропуть.
- Свого називаю храпіз**н.
- Почав норм пісні співати.
- На мій погляд – це підло, принаймні не коректно по відношенню до людини. Це особисте. А якби він вас так, наприклад, ви спляча лежите і попукуєте – теж нормально було б?
Нагадаємо, раніше NK записала коротке відео для TikTok разом із російським артистом Олександром Ревою.