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Волога Настя Каменських пожартувала з Потапа в ліжку: Мій храпунцель (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 17:59
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Співачка частенько публікує в Мережі фото та відео з коханим. Цього разі зірка вирішила показати, як її чоловік солодко спить, але щось пішло не так
Настя Каменських записала кумедне TikTok-відео за участю Потапа.
Настя Каменських записала кумедне TikTok-відео за участю Потапа. / Фото: instagram.com/kamenskux

Зараз Настя Каменських з Потапом насолоджуються відпочинком у сонячній Мексиці та набираються сил перед початком нового робочого року. Але артистка не забуває про своїх прихильників і ділиться з ними кадрами з відпустки, де вона демонструє сексі-форми у пікантних бікіні.

З Мексики Настя публікує в Instagram фото в різних образах, а також записує TikTok-відео. Втім, на роликах вона завжди з'являлась сама, а це вирішила показати свого чоловіка.

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Так, зірка розмістила кумедне відео, на якому Потап солодко дрімав й ймовірно мелодійно хропів.

Скріншот instagram/kamenskux

Мій коханий храпунцель, – лаконічно підписала ролик Каменських.

Ймовірно, ролик Настя записала вранці, коли вона вже встигла прийняти душ, а її чоловік відпочивав.

На відео співачка постала без мейку, з мокрими розпущеними кучерями й в білому халаті. Разом з Потапом вона лежить у ліжку готельного номера.

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До речі, артистка опублікувала відео не з оригінальним звуком і замість можливого хропіння Потапа підставила популярний трек у TikTok – Bongo cha cha cha Катерини Валенте. А ще Настя вирішила скористатися маскою, яка змінила губи репера.

У свою чергу фоловери подякували Настя за кумендий контент. Втім, були і ті, які дорікнули співачці за ролик, мов артистка знущається з чоловіка:

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  • Якщо коханий, то навіщо на весь світ висміювати?
  • Прикольно хропе.
  • Дай поспати людині.
  • Молодці, з гумором.
  • Погана прикмета фоткати сплячих. Ми й так знаємо, що він хропе, до цього віку вже всі хропуть.
  • Свого називаю храпіз**н.
  • Почав норм пісні співати.
  • На мій погляд – це підло, принаймні не коректно по відношенню до людини. Це особисте. А якби він вас так, наприклад, ви спляча лежите і попукуєте – теж нормально було б?
Скріншот instagram/kamenskux

Нагадаємо, раніше NK записала коротке відео для TikTok разом із російським артистом Олександром Ревою.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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