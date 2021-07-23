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Онука Ротару відзначила першу річницю стосунків зі своїм хлопцем зі списку Forbes (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
23 липня, 14:12
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20-річна Соня Євдокименко рідко говорить про свої стосунки з IT-підприємцем Денисом Жадановим. Пара лише іноді публікує спільні фото
Соня Євдокименко відзначила першу річницю стосунків з Денисом Жадановим
Соня Євдокименко відзначила першу річницю стосунків з Денисом Жадановим / Фото: Instagram: iamsofiaeve

Модель Соня Євдокименко вчора відсвяткувала першу річницю стосунків зі своїм хлопцем Денис Жадановим , Який старше неї на 12 років. Пара вирішила провести час в Італії. У себе в соцмережах Соня і Денис поділилися спільними фото.

Обранцем Соні Євдокименко став 32-річний український підприємець Денис Жаданов. Хлопець родом з України, а в Нью-Йорку працює віце-президентом з маркетингу в відомої компанії. У 2018 році американський Forbes вніс Дениса до списку "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" – 30 Under 30 Europe. Пара познайомилася в Нью-Йорку, де онука Софії Ротару зараз живе і будує кар'єру моделі.

У ЗМІ вже з'являлися чутки про весілля Соні і Денис. Син Софії Ротару спростував інформацію . Незабаром можливе весілля прокоментувала і сама Софія Ротару. Вона вважає, що про весілля поки рано думати.

Я з ним знайома, але хто знає, це її доля і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде, – сказала співачка.

Дивіться сюжет про Соню і її обранця:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Знаєте, коли страшно? Коли "всю себе без залишку чоловікові". Коли є залежність ментальна або фінансова, коли здається і розумієш, що самій важкенько буде. Страшно відповідальність брати на себе. Але істина проста - не будувати залежні стосунки, а завжди залишатися особистістю.

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