Внучка Ротару показала, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes (відео)

20-річна Соня Євдокименко і її хлопець, 32-річний підприємець Денис Жаданов відзначили першу річницю відносин

Внучка Софії Ротару показала відео, як відпочила в Італії зі своїм хлопцем зі списку Forbes / Фото: скриншот

Літня подорож виявилося для пари дуже романтичним. Вони відвідали кілька регіонів мальовничої країни.

У себе на YouTube-каналі внучка Софії Ротару опублікувала нове відео з романтичних канікул і показала, як вони відзначили першу річницю стосунків.

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Що відомо про роман Софії Євдокименко і Дениса Жаданова?

Соня і Денис заявили про те, що складаються у стосунках, взимку 2020 року. До цього внучка Софії Ротару зустрічалася з французом Марко Дюменіль.

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Денис Жаданов – 32-річний підприємець родом з України. Зараз він – віце-президент з маркетингу в одній компанії, розташованої в Нью-Йорку. У 2018 році Денис Жаданов з'явився в списку американського журналу Forbes – "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років" (30 Under 30 Europe).

Соня Євдокименко з Денисом Жадановим / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко познайомилася з Денисом в Нью-Йорку, так як зараз там навчається і будує модельну кар'єру.

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