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Онучка Ротару з напівоголеними грудьми прогулялася Києвом (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 07:00
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Соня Євдокименко була помічена в столиці зі своєю мамою. Для спекотної погоди 20-річна онучка знаменитості обрала відверте вбрання
Внучка Ротару засвітила груди на прогулянці Києвом
Внучка Ротару засвітила груди на прогулянці Києвом / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Нещодавно Соня Євдокименко відзначила першу річницю стосунків зі своїм хлопцем зі списку Forbes в Італії. Після цього вона вирушила до України, де проводить решту літа.

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Онучка Ротару не часто публікує фотографії зі своєю родиною, та цього разу вона поділилася з підписниками в Instagram кадром, на якому вона зображена разом із мамою.

Жінки зробили селфі на Андріївському узвозі. Для прогулянки Соня обрала відвертий чорний топ, який ледь прикрив її груди.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Нагадаємо, що Софія Ротару після "Нової хвилі" в Сочі виступила на концерті до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійському". Вона виконала дві свої найпопулярніші пісні – "Червона рута" і "Одна калина".

Для виходу на сцену Софія Ротару обрала сукню червоного кольору з воланами. Образ доповнив нюдовий макіяж.

Дивіться, як це було:

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Напередодні концерту до Дня Незалежності в Києві відбулася церемонія нагородження "Національна легенда України". Нагороду з рук президента також отримала Софія Михайлівна.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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