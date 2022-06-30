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Онук Софії Ротару після провальної спроби втечі з України залишив загадкове послання у Мережі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 червня, 15:57
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28-річний Анатолій Євдокименко став рідкісним гостем в Instagram після нападу РФ на Україну. Як на повернення діджея відреагувала зіркова бабуся та сестра – розкаже "Сьогодні"
Анатолій Євдокименко опублікував пост в Instagram, посил якого невідомий
Анатолій Євдокименко опублікував пост в Instagram, посил якого невідомий / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку березня музикант Анатолій та його батько Руслан Євдокименко опинились у всіх на слуху. І все через скандальний вчинок. Родичі Софії Ротару намагались незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на надувному човні. Разом з ними були ще декілька чоловік призивного віку. Кожен заплатив по 2 тисячі доларів громадянину Молдови, аби той допоміг їм провести цю аферу. Однак прикордонники затримали втікачів у Вінницькій області.

Після цієї новини внук та син Софії Михайлівни гучно "прославились" у Мережі. Сама артистка інцидент ніяк не коментувала. Також Руслан з Анатолієм вирішили забути цей епізод з життя.

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Анатолій зник з соцмереж. Лише 23 березня молодий діджей опублікував фото в Instastories на честь...свого дня народження.

Пройшло декілька місяців і внук Ротару знову вирішив нагади про себе в Instagram. Він опублікував чорно-білий знімок, де він задумний позує, сидячи у кріслі.

Анатолій Євдокименко останнім часом рідко з'являється у соцмережах
Анатолій Євдокименко останнім часом рідко з'являється у соцмережах

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Мені здавалося, що я бачу сон, від якого вже ніколи не прокинуся, – підписав кадр Анатолій, не уточнивши, про що саме йдеться.

Можливо, Євдокименко-молодший говорив про війну, чи про свою невдалу втечу або ж у житті його спіткало якесь нещастя. Фанатам залишилось лше здогадуватись, що це за посил залишив музикант.

На загадковий пост Анатолія вже відреагували його зіркові родичі. Софія Михайлівна молодша сестра Софія та батьки залишили під дописом....просто смайлики:

Скриншот Instagram

До речі, подейкують, що Анатолій зараз перебуває у Нью-Йорку. Проте офіційного підтвердження немає.

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Коротко про внука Софії Ротару

Анатолій Євдокименко – первісток єдиного сина Софії Ротару – Руслана та його дружини Світлани. Також у нього є 21-річна сестра Софія, яка зараз навчається в Нью-Йорку та побудує кар'єру моделі.

Онук артистки до війни більшу частину часу проводив у Лондоні. Відомо, що він професійно займається фотографією, а також пробує себе у ролі фотомоделі. Окрім того, Анатолій пише музику. Раніше він виконував пісні у жанрі хіп-хоп російською мовою та створював ремікси для популярних треків. Музикант придумав собі творчий псевдонім DJ SHMN.

Раніше ми детальніше розповідали, чим займається онук Софії Ротару.

Нагадаємо, днями Софія Михайлівна повернулася у соцмережі і все через обстріл ТЦ в Кременчузі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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