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ТОП-5 Google-запитів про іменинницю Світлану Тарабарову

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 17:11
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26 липня співачка і сонграйтерка TARABAROVA святкує день народження. З цієї нагоди ми зібрали 5 найпопулярніших питань про Світлану і відповіли на них
День народження TARABAROVA: ТОП-5 Google-запитів про популярну співачку
День народження TARABAROVA: ТОП-5 Google-запитів про популярну співачку / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова пісні

TARABAROVA – не тільки виконавиця, а й авторка всіх своїх хітів і талановита композиторка. На її рахунку вже три сольні альбоми: "Мир всем", "Вірю.Знаю", "23.25" та десятки хітів.

У сольне музичне плавання співачка вирушила 9 років тому, але знайшла свій унікальний стиль, ті самі ноти, які наспівують усі, тільки після 2015 року.

Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова / Фото: пресслужба

А сьогодні складно знайти людину, яка б не чула радіо бестселерів "Маніфест", "Добре з тобою", "Казкова", "Світло в тобі", "Цунамі" і багато інших.

До слова, сьогодні, в свій святковий день, співачка подарувала собі і представила світу ще один авторський танцювальний сингл "Солодкі 16", який вже можна послухати на всіх цифрових майданчиках.

Тарабарова Інстаграм

За Instagram-профілем співачки стежать майже 600 тис. шанувальників. У ньому Світлана поєднує особисте життя і творчість: ділиться усіма новинками, часто постить фото й відео з концертів і особливо охоче репостить позначки фанатів, які знімають відео у сцени або публікують спільні фото.

Щодо особистого життя, в її профілі ви можете знайти (і не посоромитися лайкнути) сотні позитивних фото з сином Іваном, донькою Марією та чоловіком Олексієм. Тарабарова не приховує від очей шанувальників і своїх близьких родичів та друзів.

Тарабарова народила

Світлана разом із чоловіком виховують двох дітей. Старшого – Івана – співачка народила в 2018 році, а молодшій – Марії – немає ще й року.

TARABAROVA з чоловіком і дітьми
TARABAROVA з чоловіком і дітьми / Фото: пресслужба

Тарабарова чоловік

Зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Бондарем Світлана познайомилася в 2011 році і через 5 років пара зіграла весілля.

Світлана Тарабарова одружена з Олексієм Бондарем
Світлана Тарабарова одружена з Олексієм Бондарем / Фото: пресслужба

Ця радісна подія надихнула TARABAROVA на ще один хіт – "Я кажу так". Цікаво, що трек вийшов навіть раніше, ніж широка громадськість дізналася про те, з ким заручилася Світлана. Адже до весілля закохані ховали свої стосунки за сімома замками.

Тарабарова руханка

Як тільки стартувала онлайн-школа з початком карантину навесні 2020 року, "онлайн-руханка" із зірками проходила під треки TARABAROVA. Тоді відео з легкими вправами під танцювальні треки Світлани швидко стали вірусними не тільки в Instagram, але і в мережі TikTok, а повторювали їх як звичайні школярі, так і селебрітіс.

Раніше ми розповідали про гонорари TARABAROVA та інших українських зірок.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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