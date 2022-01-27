Оце так! Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш – Бандера" зі сцени

Епатажна зірка Вєрка Сердючка здивувала публіку виступом із українською піснею, яка стала хітом у Мережі. Зала вибухнула оваціями

Вєрка Сердючка заспівала про Бандеру / Фото: Dizelstudio

Вєрка Сердючка, яка нещодавно розповіла про несподіваний подарунок від мільярдера Романа Абрамовича любить дивувати шанувальників. Цього разу співачка заспівала про Бандеру.

Під час свого виступу на новорічному концерті комедійного шоу "Дизель студіо" виконавиця вирішила трохи зімпровізувати.

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Підспівувати артистці почали не лише її творчий колектив, а й глядачі у залі. Після пісні шанувальники Сердючки вибухнули оваціями. Для всіх це стало цілковитою несподіванкою.

Дуже символічно, що мені 30 років. І нашій незалежній Україні теж 30 років, – розповіла артистка після виступу.

Пісня "Батько наш – Бандера"

Флешмоб під українську патріотичну пісню, записану у 2019, запустили львівські школярі восени 2021 року.

Композиція швидко завірусилася серед користувачів Мережі, які зняли безліч відео та "тік-ток" під хіт. Багато українських виконавців уже встигли зробити свої кавери на пісню, найпопулярнішою стала рок-версія гурту "Ромакс бенд".

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Пізніше її почали співати під час проведення акцій, присвячених Степану Бандері.

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