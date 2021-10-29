Оце кохання! Джамала поділилася зворушливими сімейними фото у день народження чоловіка

Сьогодні Бекір святкує день народження. Із цього приводу Джа засипала свій Instagram-профіль спільними кадрами з чоловіком та дітьми.

Джамала привітала чоловіка з днем народження / Фото: instagram.com/jamalajaaa

І хоча чоловік артистки не часто з'являється на публіці разом зі своєю зірковою дружиною, камер Бекір не уникає.

Серію фото із коханим чоловіком Джа, яка нещодавно сама відсвяткувала 38-річчя, розмістила у пості-вітанні, де коротко звернулася до чоловіка: "Будь завжди. Люблю".

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Щоб подивитися всі світлини Джамали з її чоловіком, свайпайте ліворуч:

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Нагадаємо, що Джамала та Бекір Сулейманов виховують двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

Джамала з чоловіком та синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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Зі своїм майбутнім чоловіком Джа познайомилася на одній із зустрічей кримських татар. Поговоривши, вони одразу зрозуміли, що підходять одне одному. У 2017 році Джамала та Бекір одружилися, а через рік у них народився первісток. Другу дитину співачка народила 20 червня 2020 року.

Ще один чоловік у житті Джамали, якого рідко бачать її шанувальники – батько. Нещодавно виконавиця вперше за довгий час показала фото з Алімом Джамаладіновим, який переніс складну операцію

Джамала розповіла про буллінг, який їй довелося переживати під час вагітності та після пологів:

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