Оце кохання! Джамала поділилася зворушливими сімейними фото у день народження чоловіка

І хоча чоловік артистки не часто з'являється на публіці разом зі своєю зірковою дружиною, камер Бекір не уникає.
Серію фото із коханим чоловіком Джа, яка нещодавно сама відсвяткувала 38-річчя, розмістила у пості-вітанні, де коротко звернулася до чоловіка: "Будь завжди. Люблю".
Щоб подивитися всі світлини Джамали з її чоловіком, свайпайте ліворуч:
Далі по темі
Нагадаємо, що Джамала та Бекір Сулейманов виховують двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
Зі своїм майбутнім чоловіком Джа познайомилася на одній із зустрічей кримських татар. Поговоривши, вони одразу зрозуміли, що підходять одне одному. У 2017 році Джамала та Бекір одружилися, а через рік у них народився первісток. Другу дитину співачка народила 20 червня 2020 року.
Ще один чоловік у житті Джамали, якого рідко бачать її шанувальники – батько. Нещодавно виконавиця вперше за довгий час показала фото з Алімом Джамаладіновим, який переніс складну операцію
Джамала розповіла про буллінг, який їй довелося переживати під час вагітності та після пологів:
Ще новини на тему:
- Екс-продюсер Джамали після скандалу ділить зі співачкою права на пісні.
Джамала купила ділянку під Києвом. Зірка житиме в будинку поряд із Дорофєєвою та Монатиком.