Коханий Юлії Мендель пішов захищати Україну на передову: "Немає слів, холод всередині"

Колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта вирішив боронити Батьківщину від російських окупантів

Павло Кухта пішов на передову / Фото: instagram.com/iuliia_mendel

Вже чимало відомих людей, зокрема Андрій Хливнюк та Тарас Тополя, взяли до рук зброю та пішли захищати рідну землю. Також до ЗСУ приєднався і Павло Кухта – коханий експрессекретаря президента України Юлії Мендель.

У Twitter Мендель опублікувала спільне фото з Кухтою. Вона зазначила, що в неї немає слів, щоб описати, "що значило відпустити" коханого на фронт.

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Павло пішов на передову. Немає слів, щоб описати, що значило відпустити його. Холод всередині, – написала Юлія.

Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside.#PrayForUkraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/SRp83yqY5H — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 26, 2022

До слова, сам Кухта день тому у Facebook зазначав, що тактика російських окупантів дуже нагадує ту, що застосовувалася в Сирії.

Б'ють по лініях електропередачі на Правому березі Києва. Вже який день по них періодично прилітає з "Градів". Тактика росіян дуже нагадує Сирію — там вони теж намагалися зробити нестерпним життя для мирних жителів, — написав він.

Нагадаємо, у лютому Юлія Мендель уперше показала коханого. Павло Кухта балотувався до Верховної Ради 2019 року від партії "Голос", але сам відмовився від реєстрації. У цей час Юлія Мендель обійняла посаду прессекретаря Володимира Зеленського.

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Довгий час Кухта займався політичною програмою партії "Голос" і був її програмним директором.

Восени 2019 року Павло обійняв посаду першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, але пішов з поста 2020 року. Нині Павло Кухта – керівник з політичних питань KSE.

Відомо, що політик був одружений. Від першого шлюбу він має дочку Ярославу.

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