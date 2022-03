Коханий Юлії Мендель пішов захищати Україну на передову: "Немає слів, холод всередині"

Вже чимало відомих людей, зокрема Андрій Хливнюк та Тарас Тополя, взяли до рук зброю та пішли захищати рідну землю. Також до ЗСУ приєднався і Павло Кухта – коханий експрессекретаря президента України Юлії Мендель.

У Twitter Мендель опублікувала спільне фото з Кухтою. Вона зазначила, що в неї немає слів, щоб описати, "що значило відпустити" коханого на фронт.

Pavlo has gone to the frontlines. No words to describe what it meant to let him go. Frozen inside.#PrayForUkraine#StandWithUkrainepic.twitter.com/SRp83yqY5H