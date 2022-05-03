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Врізала, як відрубала! Продюсерка Мозгова не оминула сварку Полякової та Білозір

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 16:29
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У своєму висловленні Олена Мозгова була дуже лаконічною та іронічною
Олена Мозгова потролила Олю Полякову та згадала про Оксану Білозір
Олена Мозгова потролила Олю Полякову та згадала про Оксану Білозір / Фото: facebook/polyakovamusic, instagram.com/oksana.bilozir, facebook.com/olenamozgova1

Вже декілька днів між Оксаною Білозір та Олею Поляковою триває конфлікт через відомий твір Мирослава Скорика "Мелодія". Так, Білозір звинуватила свою колегу у плагіаті, пригрозила судом та пригадала їй кокошник, який колись був частиною її образу. Водночас Полякова присоромила артистку за погрози та запевнила, що її совість чиста і вона не порушувала авторські права.

Продюсерка Олена Мозгова на прохання прихильників вирішила коротко прокоментувати цей скандал.

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Дуже просили якусь рефлексію на тему. Ну ось таке: одна так і залишиться назавжди в історії в кокошнику, а інша – "а я просто українка, україночка", – написала продюсерка у Facebook.

Зазначимо, що фраза "а я просто українка, україночка" взята з композиції Оксани Білозір "Україночка".

Прихильники Мозгової зауважили, що вона як завжди влучно підібрала слова:

  • Молодчинка! Врізала, як відрубала.
Скріншот Facebook
  • Коротко і влучно ! На відміну пані в кокошнику, яка вже всіх задовбала розповідями про свій російськомовний репертуар до війни, пані Оксана Білозір завжди мала україномовний.
Скріншот Facebook
  • Вони ще й в тур Америкою наче збираються, патріоти наші. А перед бійцями виступити не хочуть?!
Скріншот Facebook
  • Пані Оленко, як завжди захоплююсь вашими коментарями.
Скріншот Facebook

Нагадаємо, днями Катерина Осадча засудила Оксану Білозір за сварку з Олею Поляковою. Телеведуча вважає, що не час бити горшки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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