Все про особисте життя Олександра Скичка – ще одного улюбленця українок

До 2 березня Олександр Скічко був головою Черкаської ОДА, та його численних шанувальниць це не особливо хвилює, поки їхній краш продовжує радувати новими відео

Біографія Олександра Скичка, представника Черкаської ОДА / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

У цей тяжкий час важливо підтримувати моральний дух та гарний настрій. Багатьом у цьому допомагають щоденні відео від зірки Миколаєва Віталія Кіма, радника Президента України – Олексія Арестовича та інших.

Не залишився без уваги й Олександр Скичко – представник Черкаської ОДА. Він також щодня виходить на зв'язок із жителями області та інформує їх про найважливіше. Ось його сторінки в Instagram і Facebook.

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Скріншот: instagram.com/aleksandrskichko/

Олександр Скічко: біографія

Олександр Скичко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. У 2013 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Він вільно володіє англійською.

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Олександр Скичко розпочинав кар'єру на телебаченні / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Свою кар'єру Олександр розпочав на телебаченні: був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб" на "О-TV", "Підйом" на "Новому каналі", "Співай як зірка", "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" тощо.

Олександр Скічко був ведучим на телеканалі "Україна" / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

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У 2017 році Олександр Скичко разом із Володимиром Остапчуком та Тимуром Мірошниченком вів "Євробачення-2017", яке приймав Київ.

Олександр Скичко був одним із ведучих "Євробачення-2017" / Фото: YouTube

Уродженець Черкас займався благодійною діяльністю, з 2017 року Скічко входить до складу Збірної журналістів України з футболу, яка допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

Політика

Олександра Скичка було обрано нардепом по 197 округу в Черкаській області від партії "Слуга народу". Він також був членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань залізничного транспорту.

Олександр Скічко йде в політику / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Особисте життя

У віці 20 років Олександр Скічко одружився, але шлюб протримався два роки. Про цей досвід Олександр не дуже любить говорити.

З другою дружиною – Єлизаветою Юрушевою – Скичко познайомився на роботі. Пара побралася у 2017 році. Єлизавета – дочка відомого українського підприємця Леоніда Юрушева.

Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Олександр та Єлизавета виховують двох дітей – сина Юрушевої від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Наразі Єлизавета вагітна втретє.

Єлизавета Юрушева чекає на третю дитину / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина Скичка також займається благодійністю та очолює фонд "Обираємо майбутнє разом", який допомагає дітям. Єлизавета має бутики жіночого одягу.

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