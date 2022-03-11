Все про особисте життя Олександра Скичка – ще одного улюбленця українок

У цей тяжкий час важливо підтримувати моральний дух та гарний настрій. Багатьом у цьому допомагають щоденні відео від зірки Миколаєва Віталія Кіма, радника Президента України – Олексія Арестовича та інших.
Не залишився без уваги й Олександр Скичко – представник Черкаської ОДА. Він також щодня виходить на зв'язок із жителями області та інформує їх про найважливіше. Ось його сторінки в Instagram і Facebook.
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Олександр Скічко: біографія
Олександр Скичко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. У 2013 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Він вільно володіє англійською.
Свою кар'єру Олександр розпочав на телебаченні: був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб" на "О-TV", "Підйом" на "Новому каналі", "Співай як зірка", "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" тощо.
У 2017 році Олександр Скичко разом із Володимиром Остапчуком та Тимуром Мірошниченком вів "Євробачення-2017", яке приймав Київ.
Уродженець Черкас займався благодійною діяльністю, з 2017 року Скічко входить до складу Збірної журналістів України з футболу, яка допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.
Політика
Олександра Скичка було обрано нардепом по 197 округу в Черкаській області від партії "Слуга народу". Він також був членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань залізничного транспорту.
Особисте життя
У віці 20 років Олександр Скічко одружився, але шлюб протримався два роки. Про цей досвід Олександр не дуже любить говорити.
З другою дружиною – Єлизаветою Юрушевою – Скичко познайомився на роботі. Пара побралася у 2017 році. Єлизавета – дочка відомого українського підприємця Леоніда Юрушева.
Олександр та Єлизавета виховують двох дітей – сина Юрушевої від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Наразі Єлизавета вагітна втретє.
Дружина Скичка також займається благодійністю та очолює фонд "Обираємо майбутнє разом", який допомагає дітям. Єлизавета має бутики жіночого одягу.
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