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Все про особисте життя Олександра Скичка – ще одного улюбленця українок

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 17:39
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До 2 березня Олександр Скічко був головою Черкаської ОДА, та його численних шанувальниць це не особливо хвилює, поки їхній краш продовжує радувати новими відео
Біографія Олександра Скичка, представника Черкаської ОДА
Біографія Олександра Скичка, представника Черкаської ОДА / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

У цей тяжкий час важливо підтримувати моральний дух та гарний настрій. Багатьом у цьому допомагають щоденні відео від зірки Миколаєва Віталія Кіма, радника Президента України – Олексія Арестовича та інших.

Не залишився без уваги й Олександр Скичко – представник Черкаської ОДА. Він також щодня виходить на зв'язок із жителями області та інформує їх про найважливіше. Ось його сторінки в Instagram і Facebook.

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Скріншот: instagram.com/aleksandrskichko/

Олександр Скічко: біографія

Олександр Скичко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. У 2013 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка". Він вільно володіє англійською.

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Олександр Скичко розпочинав кар'єру на телебаченні
Олександр Скичко розпочинав кар'єру на телебаченні / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Свою кар'єру Олександр розпочав на телебаченні: був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб" на "О-TV", "Підйом" на "Новому каналі", "Співай як зірка", "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" тощо.

Олександр Скічко був ведучим на телеканалі "Україна"
Олександр Скічко був ведучим на телеканалі "Україна" / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

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У 2017 році Олександр Скичко разом із Володимиром Остапчуком та Тимуром Мірошниченком вів "Євробачення-2017", яке приймав Київ.

Олександр Скичко був одним із ведучих "Євробачення-2017"
Олександр Скичко був одним із ведучих "Євробачення-2017" / Фото: YouTube

Уродженець Черкас займався благодійною діяльністю, з 2017 року Скічко входить до складу Збірної журналістів України з футболу, яка допомагає дітям-переселенцям зі Сходу України займатися спортом.

Політика

Олександра Скичка було обрано нардепом по 197 округу в Черкаській області від партії "Слуга народу". Він також був членом Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, голова підкомітету з питань залізничного транспорту.

Олександр Скічко йде в політику
Олександр Скічко йде в політику / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Особисте життя

У віці 20 років Олександр Скічко одружився, але шлюб протримався два роки. Про цей досвід Олександр не дуже любить говорити.

З другою дружиною – Єлизаветою Юрушевою – Скичко познайомився на роботі. Пара побралася у 2017 році. Єлизавета – дочка відомого українського підприємця Леоніда Юрушева.

Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми
Олександр Скичко та Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Олександр та Єлизавета виховують двох дітей – сина Юрушевої від першого шлюбу та спільну доньку Наталю. Наразі Єлизавета вагітна втретє.

Єлизавета Юрушева чекає на третю дитину
Єлизавета Юрушева чекає на третю дитину / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина Скичка також займається благодійністю та очолює фонд "Обираємо майбутнє разом", який допомагає дітям. Єлизавета має бутики жіночого одягу.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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