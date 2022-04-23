Все пішло не так. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес досі офіційно одружені

Музикант запевняє, що ані він, ані Надя не бачать потреби зараз подавати документи на розлучення

Володимир Дантес розповів нові подробиці розриву з Надею Дорофєєвою / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися ще до повномасштабної війни, але офіційно розповіли про розставання лише декілька тижнів тому.

Для пари було непростим рішенням повідомити про розрив своїм фанатам у цей важкий час. Але вони більше не могли тримати це у таємниці та вдавати ніби все у них добре.

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У програмі "Слава+" Володимир Дантес зізнався, що з Надею вони живуть не разом, хоч коли почалась війна то були поруч.



Ба більше, музикант поділився, що вони з Дорофєєвою все ще чоловік та дружина, щоправда лише по документам.

Экс-пара щедро ділилась спільники фото в соцмережах / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Річ у тім, що подружжя не встигло подати документи на розлучення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч вони і вирішили розлучитися ще задовго до 24 лютого.

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Ми дуже багато розмовляли. Говорили про те, як ми почуваємося поряд один з одним, що змінилося. Наприкінці січня ми вирішили, що ми розходимося, на початку лютого я переїхав до квартири. 1 березня ми хотіли всім красиво розповісти (про розлучення – Ред.), зробити вечірку. Все пішло не так, як ми планували, – розповів Дантес.

Як пояснив артист, подавати документи на розлучення не в пріоритеті. За словами Дантеса, вони з Надею не бачать необхідності це наразі робити.

Окрім того, Володимир зізнався, що любить Надю...але як близьку людину та подружку, а не кохану.

Артист ще розповів, що їхній спільний будинок, ймовірно, буде проданий, адже жити в ньому, ні він, ні вона не зможуть.

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Нагадаємо, що романтичні стосунки Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої тривали понад 10 років. Весь цей час подружжя вважали однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Однак на фанатів чекало розчарування – пара більше не разом.

Зазначимо, що одразу після новини про розлучення шанувальники почали розмірковувати про те, хто ж став новим обранцем Наді, адже багато хто впевнений – ініціатором розставання стала саме співачка. Деякі припускають, що зірка закрутила роман з ресторатором та колись другом сім'ї Михайлом Кацуріним.

Сама ж Дорофєєва ніяк не коментує чутки про нові стосунки, але зізнається, що готова зустріти нове кохання.