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Все пішло не так. Надя Дорофєєва та Володимир Дантес досі офіційно одружені

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 квітня, 15:53
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Музикант запевняє, що ані він, ані Надя не бачать потреби зараз подавати документи на розлучення
Володимир Дантес розповів нові подробиці розриву з Надею Дорофєєвою
Володимир Дантес розповів нові подробиці розриву з Надею Дорофєєвою / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися ще до повномасштабної війни, але офіційно розповіли про розставання лише декілька тижнів тому.

Для пари було непростим рішенням повідомити про розрив своїм фанатам у цей важкий час. Але вони більше не могли тримати це у таємниці та вдавати ніби все у них добре.

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У програмі "Слава+" Володимир Дантес зізнався, що з Надею вони живуть не разом, хоч коли почалась війна то були поруч.

Ба більше, музикант поділився, що вони з Дорофєєвою все ще чоловік та дружина, щоправда лише по документам.

Экс-пара щедро ділилась спільники фото в соцмережах
Экс-пара щедро ділилась спільники фото в соцмережах / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Річ у тім, що подружжя не встигло подати документи на розлучення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч вони і вирішили розлучитися ще задовго до 24 лютого.

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Ми дуже багато розмовляли. Говорили про те, як ми почуваємося поряд один з одним, що змінилося. Наприкінці січня ми вирішили, що ми розходимося, на початку лютого я переїхав до квартири. 1 березня ми хотіли всім красиво розповісти (про розлучення – Ред.), зробити вечірку. Все пішло не так, як ми планували, – розповів Дантес.

Як пояснив артист, подавати документи на розлучення не в пріоритеті. За словами Дантеса, вони з Надею не бачать необхідності це наразі робити.

Окрім того, Володимир зізнався, що любить Надю...але як близьку людину та подружку, а не кохану.

Артист ще розповів, що їхній спільний будинок, ймовірно, буде проданий, адже жити в ньому, ні він, ні вона не зможуть.

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Нагадаємо, що романтичні стосунки Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої тривали понад 10 років. Весь цей час подружжя вважали однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Однак на фанатів чекало розчарування – пара більше не разом.

Зазначимо, що одразу після новини про розлучення шанувальники почали розмірковувати про те, хто ж став новим обранцем Наді, адже багато хто впевнений – ініціатором розставання стала саме співачка. Деякі припускають, що зірка закрутила роман з ресторатором та колись другом сім'ї Михайлом Кацуріним.

Сама ж Дорофєєва ніяк не коментує чутки про нові стосунки, але зізнається, що готова зустріти нове кохання.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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