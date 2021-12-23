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Все закінчилося дуже погано: El Кравчук відкрив завісу особистого життя

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
23 грудня, 20:01
В закладинки
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Відомий український виконавець El Кравчук рідко ділиться подробицями особистого життя. А багатьох, як відомо, дуже цікавлять любовні пригоди їхніх улюблених артистів. Співак поділився з нами деякими подробицями
El Кравчук розповів про роман, який закінчився криміналом
El Кравчук розповів про роман, який закінчився криміналом / Фото: пресслужба

Раніше El Кравчук розповів нам про догляд за собою , і що сучасні чоловіки зовсім не повинні соромитися користуватися кремом або ходити до косметолога.

Велике інтерв'ю артиста скоро вийде на сайті "Сьогодні", а поки що ділимося з вами ще одним цікавим фрагментом з нього – про особисте життя співака.

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Чесно кажучи, я в пошуку, але завжди коли я займаюся собою та своїм життям, у мене не дуже складається на творчому фронті. Всі мої зникнення – отже, я займаюся особистим життям. Усі мої появи – значить якісь "лажі", і я щось знову шукаю, – сміється El Кравчук.

І як би ми не намагалися, артист не став розкривати всі подробиці своїх стосунків, а лише сказав, що останній роман закінчився плачевно.

Поширюватися не хочу, останні стосунки закінчилися дуже погано – і настільки погано, що пряма кримінальна історія. Це у Німеччині було. Ой, там взагалі жах! Рано вам знати про те, що відбувалося зі мною, поки мене не було певний період в Україні. Давайте поступово, – усміхається артист.

El Кравчук розповів про особисте життя
El Кравчук розповів про особисте життя / Фото: пресслужба

За словами співака, йому не вдається знайти цей баланс між особистим життям і кар'єрою.

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Думаю, що вийде. Я вірю, що у кожної людини все вийде в потрібний момент і спеціально нічого не потрібно робити. Все має прийти тоді, коли має прийти, – запевняє El Кравчук.

Артист зізнається – у будь-якому разі від свого досвіду та життєвого шляху він кайфує, а от на написання пісень амурні справи його надихають рідко.

Чесно кажучи, коли йдеш у Монте-Карло, наприклад, набережною, бутіками – зовсім не хочеться писати ніякі пісні (сміється). Це жахлива річ – починаєш розуміти буржуазність цього підходу. Ти розумієш, що ти музикант, твоє призначення зовсім інше, а тобі настільки все це не подобається – такий споживчий спосіб життя. А я ж не споживаю, а роблю , – каже артист.

При цьому співак заявляє, що може написати щось "справжнє" лише коли поряд чесні та щирі люди, а стосунки без фальшу та награних усмішок.

Раніше El Кравчук розповів про реакцію людей на його акцію у центрі Києва .

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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