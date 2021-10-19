Завжди це робить: Тоня Матвієнко зізналася, що її дратує в чоловікові (відео)

Навіть у коханій людині ми знаходимо те, що нам дуже не подобається, а часом навіть виводить із себе. Ось і зіркова пара Матвієнко і Мірзоян розсекретили "мінуси" одне одного

Тоня Матвієнко розповіла, чим її дратує Арсен Мірзоян / Фото: YouTube, instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом вже майже 10 років. У співака є двоє синів від першого шлюбу, а у Тоні – дочка від попередніх стосунків. Вони також виховують спільну дитину – дочку Ніну.

Арсен і Тоня щасливі й дуже люблять одне одного, але в кожній бочці меду завжди знайдеться ложка дьогтю. Що ж це у обох? Про це зірки по секрету розповіли в програмі "Зірковий шлях".

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Матвієнко здивувала своєю відповіддю: їй не подобається, що її чоловік мне руки, коли нервується. Арсен про це вперше чує, адже йому здавалося, що кохану може не влаштовувати зовсім інше.

Коли я ходжу курити. Вона не курить, а я завжди ходжу курити. Вона каже: "Ось прикольно, ви завжди виходите там десь на свої перекури, про щось розмовляєте, а я потім не в темі". – поділився Арсен в інтерв'ю.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

А ось в Тоні його дратує те, що вона "може створити проблему з нічого". Та це не новина і для самої артистки – вона це визнає.

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Коли поганий настрій, знаєте, все мені не так, – каже Тоня Матвієнко.

Про інші секрети зіркової пари дивіться в сюжеті:

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