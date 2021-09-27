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Слідом за Ксенією Мішиною: Тіна Кароль зважилася на небезпечний трюк (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 18:00
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Українська співачка останнім часом регулярно дивує шанувальників. Цього разу зірка вирішила набути новий досвід і зважилася на цікаву практику, яка дуже болюча
Тіна Кароль послідувала прикладу Ксенії Мішиної і встала на цвяхи
Тіна Кароль послідувала прикладу Ксенії Мішиної і встала на цвяхи / Фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/ellert_a

Співачка Тіна Кароль, яка раніше показала, що носить в сумці, випробувала ритуал з дошкою Садху. Іншими словами – стояння на цвяхах. Свою нову спортивну активність зірка зняла на відео і поділилася своїми відчуттями з шанувальниками.

В ролику в TikTok Тіна Кароль з'явилася в стильному спортивному комбінезоні фіолетового кольору. Прямо на сцені в залі зірка розклала дошки, а потім встала на них босими ногами. За словами співачки, виконувати таке – дуже боляче.

Мій день супроводжується незвичайною дією – стійкою на цвяхах, до якої я прийшла цьогоріч. Це боляче! Але це більше про прийняття болю, і наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болючим. Я поки ще тільки починаю, – повідомила Тіна Кароль в ролику.

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@tinakarol

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Стояння на цвяхах у цьому році стало справжнім трендом серед зірок. Не так давно українська акторка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт спробували цю практику. За словами Еллерта, він вистояв цілих 45 хвилин.

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Ксенія Мішина стоїть на цвяхах
Ксенія Мішина стоїть на цвяхах / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Після цього акторка знову продемонструвала свої навички, але вже на шоу "Україна має талант". Ксенія Мішина особисто перевірила одного з учасників, який практикує стояння на цвяхах і ускладнила йому завдання.

Ксенія Мішина знову встала на цвяхи
Ксенія Мішина знову встала на цвяхи / Фото: instagram.com/ukrainegottalent

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Дивіться інтерв'ю з Тіною Кароль у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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