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Вставай, моя Україно! TamerlanAlena надихають на боротьбу у новій пісні – не пропустіть мотивуючий кліп!

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16 березня, 20:03
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TamerlanAlena х Andi Vax заспівали пісню "Моя Україна" про непереможну та сміливу Україну, яка сьогодні проживає надскладний період за історію своєї незалежності
Ви повинні почути цю пісню про непереможну Україну
Ви повинні почути цю пісню про непереможну Україну / Фото: пресслужба

Ми вже ділилися з вами хітами від Насті Каменських, співачки Наталії Могилевської, улюбленця публіки Олега Винника, рімейком "Я Солдат" від Сергія Бабкіна, які підтримують нашу країну в цей гіркий період історії. Тепер же, під час відродження та єдності, у момент, коли на нашій землі йде 21-й день війна, публікуємо нову мотивуючу новинку від TamerlanAlena х Andi Vax.

Пісня "Моя Україна" здатна зміцнити бойовий дух кожного українця та всіх захисників, які цілодобово захищають нашу землю. "Ми вистоїмо, адже у нас немає страху" – співають TamerlanAlena і закликають вірити у близьку перемогу.

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TamerlanAlena
TamerlanAlena / Фото: прес-служба

Ця пісня ллється з наших сердець, із душі. Вона про любов – але вже не до коханого, а до рідної України. "Вставай, моя Україна, у мене одна єдина" – без зайвих слів... Зараз нам усім дуже складно і боляче, але важливо тримати лад і незламну віру у перемогу. Ми пишаємось тим, що ми українці – найсильніша нація у всьому світі. Ми витримаємо і незабаром відсвяткуємо перемогу. Залишилось ще трохи,

- коментує дует.

У куплеті Тамерлана звучить фраза "російський військовий корабель, йди нах*й", яка стала справжнім символом боротьби українців із російськими окупантами. Над аранжуванням пісні працював відомий саунд-продюсер та аранжувальник Andi Vax.

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Піднімайте дух, дивіться відео "Моя Україна"!

Зазначимо, як і більшості сімей України, Тамерлану та Олені із сином довелося роз'їхатися заради безпеки. Тамерлан вступив до лав територіальної оборони та разом із ЗСУ захищає рідну землю зі зброєю в руках. Співак знаходиться у найгарячіших точках Київської області – разом з армією відбиває атаки окупантів та здійснює евакуацію населення.

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Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

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