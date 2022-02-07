Ви точно закохаєтеся: як змінився єдиний онук Софії Ротару (фото)

У Софії Михайлівни двоє онуків – Софія та Анатолій. Сім'я часто збирається разом. Нещодавно син артистки – Руслан Євдокименко – показав розкішний особняк Ротару, що знаходиться під Києвом.
Внучка Софії Ротару навчається у нью-йоркському університеті Parsons For Design та будує модельну кар'єру. Взимку 2020 року стало відомо, що дівчина зустрічається із підприємцем Денисом Жадановим, який також родом із України.
Далі по темі
А що відомо про онука співачки?
Анатолія Євдокименка назвали на честь його знаменитого дідуся, музиканта та народного артиста. Хлопець пише музику та виступає з DJ-cетами під псевдонімом SHMN.
Анатолій не дуже активний у соцмережах і не часто публікує світлини у Instagram. Натомість, спільними кадрами з онуками щедро ділиться Софія Михайлівна. Останній загальний знімок датований 31 грудня.
На фото можна помітити, що 27-річний Анатолій Євдокименко носить довге волосся, хоч ще рік тому виглядав інакше.
Напередодні син Руслана Євдокименко і сам поділився з фоловерами новими портретами в Instagram-профілі.
У коментарях під знімками, крім компліментів від членів сім'ї Євдокименко-Ротару, Анатолія порівнюють із чоловіком Софії Михайлівни та з самою артисткою.
"Які ж у Софії Михайлівни гарні онуки!", – написала одна з підписниць.
Відомо, що Анатолій Євдокименко навчався у британській бізнес-школі, а також у коледжі дизайну та мистецтва. Онук Софії Ротару кілька років прожив у Лондоні, присвячуючи себе фото. У результаті він все ж таки обрав музику і навіть спродюсував один з треків своєї сестри.
А минулого літа він виступив на фестивалі White Nights у Києві.
Нещодавно син Софії Ротару відзначив із дружиною 28-у річницю шлюбу. Дивіться, як змінювалася з роками зіркова сім'я.