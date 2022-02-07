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Ви точно закохаєтеся: як змінився єдиний онук Софії Ротару (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 17:09
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У березні Анатолію Євдокименко виповниться 28 років
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко опублікував нові фото
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко опублікував нові фото / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/shmn

У Софії Михайлівни двоє онуків – Софія та Анатолій. Сім'я часто збирається разом. Нещодавно син артистки – Руслан Євдокименко – показав розкішний особняк Ротару, що знаходиться під Києвом.

Внучка Софії Ротару навчається у нью-йоркському університеті Parsons For Design та будує модельну кар'єру. Взимку 2020 року стало відомо, що дівчина зустрічається із підприємцем Денисом Жадановим, який також родом із України.

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/ Фото: instagram.com/iamsofiaeve

А що відомо про онука співачки?

Анатолія Євдокименка назвали на честь його знаменитого дідуся, музиканта та народного артиста. Хлопець пише музику та виступає з DJ-cетами під псевдонімом SHMN.

/ Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

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Анатолій не дуже активний у соцмережах і не часто публікує світлини у Instagram. Натомість, спільними кадрами з онуками щедро ділиться Софія Михайлівна. Останній загальний знімок датований 31 грудня.

Софія Ротару із сім'єю
Софія Ротару із сім'єю / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На фото можна помітити, що 27-річний Анатолій Євдокименко носить довге волосся, хоч ще рік тому виглядав інакше.

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Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко
Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Напередодні син Руслана Євдокименко і сам поділився з фоловерами новими портретами в Instagram-профілі.

Онук Софії Ротару – Анатолій Євдокименко
Онук Софії Ротару – Анатолій Євдокименко / Фото: instagram.com/shmn

У коментарях під знімками, крім компліментів від членів сім'ї Євдокименко-Ротару, Анатолія порівнюють із чоловіком Софії Михайлівни та з самою артисткою.

"Які ж у Софії Михайлівни гарні онуки!", – написала одна з підписниць.

Як виглядає онук Софії Ротару
Як виглядає онук Софії Ротару / Фото: instagram.com/shmn

Відомо, що Анатолій Євдокименко навчався у британській бізнес-школі, а також у коледжі дизайну та мистецтва. Онук Софії Ротару кілька років прожив у Лондоні, присвячуючи себе фото. У результаті він все ж таки обрав музику і навіть спродюсував один з треків своєї сестри.

Онуки Софії Ротару – Анатолій та Соня Євдокименко
Онуки Софії Ротару – Анатолій та Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/svetika

А минулого літа він виступив на фестивалі White Nights у Києві.

Нещодавно син Софії Ротару відзначив із дружиною 28-у річницю шлюбу. Дивіться, як змінювалася з роками зіркова сім'я.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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