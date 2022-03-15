"Ви вигнали мене з дому": Джамала звернулася до рідних та друзів з РФ, які мовчать про війну

Українська співачка в інстаграмі звернулася до своїх рідних та друзів з Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею

Джамала не хоче знати рідних та друзів із РФ, які мовчать про війну в Україні / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала, яка нещодавно виступила в Німеччині та Румунії, допомагаючи привертати увагу світу до війни в Україні, яку вже 20 днів веде Росія, звернулася до своїх рідних та друзів з РФ.

Артистка, як і багато українців, була змушена покинути свій будинок у Києві. Щоб діти були у безпеці, вона разом з ними виїхала в Стамбул через російське вторгнення. Сьогодні вона записала звернення до своїх рідних та друзів з Росії, до тих, хто не цікавиться нею та продовжує мовчати про війну. Джамала сказала, що не хоче їх знати. Вона просто втомилася від того, що не може достукатися до росіян, адже в цей час люди втрачають оселі, життя, ті, хто вцілів, змушені залишати рідні міста.

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Хочу сказати всім родичам, друзям та знайомим із Росії, що я не хочу їх знати. Ваше мовчання я сприймаю як те, що ви вигнали мене з дому. Ніяк інакше. Саме ви. Мені дуже шкода, що ви всі кажете, як зомбі, про "птахів з чипами", про морських котиків, які вміють стріляти, про мене, начебто нацист або хто там ще. Це все дуже страшно, – сказала Джамала.

скриншот з інстаграму Джамали

Вона підкреслила, що всі ці люди просто нездорові, перестали бути людьми, інакше їх хвилювало б те, що відбувається нині в Україні.

Ми віримо, що незабаром ситуація зміниться і ми радітимемо перемозі.

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А тим часом співачка МАРУВ дає інтерв'ю про вагітність для російського журналу.