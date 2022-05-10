"Виїхала за кордон та заблокувала": ексдружина Володимира Остапчука не дає йому спілкуватися з їхніми дітьми

Наразі Олена Войченко з двома дітьми, ймовірно, перебувають у Канаді і не виходять на зв'язок

Колишня дружина Володимира Остапчука не дає йому спілкуватися з дітьми / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну ексдружина ведучого каналу "Україна" Володимира Остапчука Олена відмовилася від його допомоги та сама вивезла дітей із Києва. Подробицями Володимир поділився із "Зірковим шляхом".

24-го о 5-й годині ми дізналися, що війна, вибухи почули, почали збиратися. І я пам'ятаю, що Христина мені кричить із коридору: "Дзвони Олені, колишній дружині, треба забирати дітей". Так, їхати всім разом. Тому що ми в центрі, а вони зовсім з іншого боку, там, де Пуща Водиця, це вулиця Вишгородська. Потрібно їхати туди, забирати дітей. Я дзвоню – скидає. Потім ще раз дзвоню. У соцмережах я взагалі був заблокований. Після цього я пишу прямо на пошту gmail, мовляв, Олена, почалася війна, зараз ми їдемо, Христина на своїй машині, я на своїй, і я забираю тебе, забираю дітей, – ділиться Володимир.

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Проте колишньому подружжю не вдалося домовитись. Пізніше Олена розблокувала Володимира і ведучому вдалося дізнатися, що екс-дружина з дітьми поїхала до рідного міста – Умані, а вже звідти до Чопа, де перетнули кордон і виїхали з України. Перед цим Остапчуку вдалося побачити малюків лише один раз.

Я приїхав уночі, десь о 00:00. Побачив Емілію, Евана і востаннє я їх обійняв. Передав там Олені деякі речі матеріальні, і вона поїхала за кордон. І після цього заблокувала мене. Я дзвоню по 3-4 рази на день на різні месенджери і вона жодним чином не відповідає. Або ігнорує, або обмежене прийняття дзвінків. І ось з обмеженим прийняттям дзвінків я зрозумів, що вони в Канаді. Тому що в моєї дочки сім-картка в планшеті з'єднана з моїм телефоном, – каже ведучий.

За словами Володимира, до 24 лютого спілкування з ексдружиною теж було доволоі напруженим. Незважаючи на те, що ведучий має дозвіл на те, щоб проводити час з їхніми дітьми, Олена, як каже Володимир, дозволяла йому бачитися з малюками лише у школі та садочку.

Олена Войченко та Володимир Остапчук прожили разом 12 років. Остаточно пара розлучилася у 2020 році. Того ж року ведучий одружився зі своєю новою обраницею – Христиною Горняк.

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Нагадаємо, Володимир Остапчук разом із каналом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.