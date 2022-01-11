"Вилив в обличчя гарячий чай і назвав педиком!": Зіанджа звинуватила Могилевську та команду Бадоєва у жорсткому цькуванні

Співачка Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, вирішила розпочати 2022 рік з одкровень і зробила гучну заяву про свою співпрацю з Бадоєвим та Могилевською.

Зіанджа зробила визнання про співпрацю з Бадоєвим та Могилевською / Фото: Instagram

Трансгендерна співачка Зіанджа зараз веде досить закритий спосіб життя, своїми фото та тим, як живе зараз, вона іноді ділиться у Instagram .

Раніше Зіанджа була широко відома публіці як Борис Апрель. Тоді молодик починав свою вокальну кар'єру на популярному шоу "Фабрика зірок".

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Як відомо, після участі у проекті Квітень співпрацював із Наталією Могилевською, а також встиг зняти один кліп із відомим режисером Аланом Бадоєвим. Проте, довгий час, виконавиця вирішила розкрити правду взаємин з колегами.

У своїх Instastories Зіанджа зізналася, що піддавалася жорсткому буллінгу з боку Могилевської та Бадоєва , а також його підопічного Макса Барських та нинішнього продюсера Олі Полякової Михайла Ясінського.

"Космос прийом" – пісня та кліп, що вийшли в 2009 році, відкрили мені очі на те, що виявляється на той момент для Бадоєва, Барських, Ясинського та коршунської зграї я була загрозою та конкурентом, – заявила співачка.

За словами Зіанджі, тоді Наталія Могилевська отримувала прибуток від виступів Макса Барських, тож підтримала рішення Бадоєва про те, щоб зруйнувати кар'єру Квітня.

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Фото: instagram.com/zifaamelu

Конфлікти у творчій команді розпочалися одразу після виходу кліпу "Космос, прийом!". Як запевняє співачка, тоді кліп зовсім не відповідав її початковому задуму.

Також у своїх історія Zi Faamelu поділилася неприємним спогадом, пов'язаним із Максом Барським. Виконавиця заявляє, що співак одного разу не дотримався емоцій і перейшов на образи та рукоприкладство.

Барських в одній із сутичок вилив мені в обличчя гарячий чай і назвав педиком , – розповіла Зіанджа.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Бориса Квітня Могилевська ображала через вагу

Ще однією серйозною складовою конфлікту стало те, що співака регулярно труїли через зовнішній вигляд та вагу. За словами Зіанджі, Наталія Могилевська відпускала неприємні коментарі на її адресу, щойно артист набирав трохи ваги.

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Виконавиця зізналася, що на той момент вона не знала, що робити і просто погоджувалася на все заради кар'єри. Стилісти переконали її приймати препарати для схуднення з наркотиком.

До тих капсул входив амфетамін. З 19 років по 21 – я їх приймала. Це було справжнє пекло. Залежність, – заявила Зі в історіях.

Фото: instagram.com/zifaamelu

Нагадаємо, що рік тому співачка змінила ім'я Зіанджа на псевдонім Zi Faamelu та кардинально змінила свій імідж .