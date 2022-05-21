Схвильована дружина Віктора Павлика розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася переживаннями щодо стану здоров'я сина Михайла. Хлопчик мав підозру на серйозне захворювання

Катерина Репяхова налякала фанатів новинами про здоров'я сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова разом із сином із початком війни в Україні виїхала до Ізраїлю. Дружина Віктора Павлика продовжує вести свій блог, у якому ділиться подробицями життя в іншій країні та досягненнями маленького сина.

Проте напередодні син змусив Катерину серйозно похвилюватись. В своєму Instagram Репяхова розповіла, що у малюка була підозра на дуже серйозне захворювання.

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Як розповіла молода мама, з самого ранку настрій у Миші був пригнічений, малюк плакав варто було лише взяти його на руки, а також постійно не згинали ніжки. Спочатку дружина Павлика не надала цьому особливого значення, але потім зрозуміла, що синові стає гірше і екстрено поїхала до лікарні.

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Там Миші безкоштовно зробили всі аналізи та провели повне обстеження – взяли кров та зробили рентген.

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Як розповіла Репяхова, у малюка є серйозна загроза захворювання на остеомієліт, яке вже добре знайоме їх сім'ї.

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Ця хвороба передається через кров. Бактерія, що роз'їдає кістку. У Миші якраз подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима, – поділилася блогер.

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На щастя, все обійшлося та лікарі не виявили серйозної загрози здоров'ю Михайла. Катерина повідомила, що вони планували відлітати з Ізраїлю, але тепер дочекається повного одужання сина.

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Раніше дружина Віктора Павлика розповіла, скільки заробляла у Instagram до війни.