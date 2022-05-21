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Схвильована дружина Віктора Павлика розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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21 травня, 17:20
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Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася переживаннями щодо стану здоров'я сина Михайла. Хлопчик мав підозру на серйозне захворювання
Катерина Репяхова налякала фанатів новинами про здоров'я сина
Катерина Репяхова налякала фанатів новинами про здоров'я сина / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова разом із сином із початком війни в Україні виїхала до Ізраїлю. Дружина Віктора Павлика продовжує вести свій блог, у якому ділиться подробицями життя в іншій країні та досягненнями маленького сина.

Проте напередодні син змусив Катерину серйозно похвилюватись. В своєму Instagram Репяхова розповіла, що у малюка була підозра на дуже серйозне захворювання.

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Як розповіла молода мама, з самого ранку настрій у Миші був пригнічений, малюк плакав варто було лише взяти його на руки, а також постійно не згинали ніжки. Спочатку дружина Павлика не надала цьому особливого значення, але потім зрозуміла, що синові стає гірше і екстрено поїхала до лікарні.

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Там Миші безкоштовно зробили всі аналізи та провели повне обстеження – взяли кров та зробили рентген.

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Як розповіла Репяхова, у малюка є серйозна загроза захворювання на остеомієліт, яке вже добре знайоме їх сім'ї.

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Ця хвороба передається через кров. Бактерія, що роз'їдає кістку. У Миші якраз подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима, – поділилася блогер.

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На щастя, все обійшлося та лікарі не виявили серйозної загрози здоров'ю Михайла. Катерина повідомила, що вони планували відлітати з Ізраїлю, але тепер дочекається повного одужання сина.

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Раніше дружина Віктора Павлика розповіла, скільки заробляла у Instagram до війни.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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