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Взяла в руки автомат. 18-річна співачка проходить курси тактичної військової підготовки (фото)

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9 липня, 17:25
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Виконавиця пісні "Плакала Калина" Поліна Дашкова вирішила бути готовою до всього та пішла до командира з позивним "Інструктор"
Молода співачка хоче надихнути українців на військову підготовку
Молода співачка хоче надихнути українців на військову підготовку / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку повномасштабної війни РФ проти України багато хто з представників шоу-бізнесу замість мікрофона взяв до рук зброю. Щодня про поточну ситуацію на передовій у соцмережах пише фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Не відстає від старших зіркових колег і молоде покоління. 18-річна співачка Поліна Дашкова прийняла серйозне рішення навчатися тактичній військовій самообороні. Тричі на тиждень юна виконавиця по дві години на день разом з іншими українцями, хлопцями й дівчатами, відвідує курси. Тренер – командир з тактичної підготовки військових ЗСУ з позивним "Інструктор", відомий у соцмережах, як AliMonkey або Олекса.

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Поліна з тренером. Фото: менеджмент співачки

Виконавиця хіта "Плакала Калина" перший місяць повномасштабної війни прожила на Закарпатті. Потім повернулась до рідного Києва, працювала над новим матеріалом у студії та виступала на благодійних концертах. Поліна вирішила зняти, як сама каже, "рожеві окуляри". Саме тому й взяла в руки автомат. Щоправда, поки що тільки його макет.

Поліна Дашкова на навчанні. Фото: менеджмент співачки

Я вважаю, що такі тренування потрібні кожному українцю, адже це значно корисніші вміння та навантаження, ніж у звичайному спортклубі. Тим паче у нас в країні війна, ми живемо кожен день, як останній, ми маємо дбати про себе та своїх рідних, і якщо доведеться – захищатися. А цьому потрібно навчитись. Я вважаю, що роблю важливу справу, випускаючи якісну українську музику. Крім цього, сподіваюсь, що замотивую когось на такі навчання своїм прикладом, – поділилась з "Сьогодні" Поліна.

Хто така Поліна Дашкова?

Поліна Дашкова – юна 18-річна співачка. Навчається у Київській естрадно-цирковій академії на факультеті "Менеджмент шоу-бізнесу". Учасниця музичного фестивалю "Чорноморські Ігри 2021". Під час повномасштабної війни випустила дебютну пісню "Плакала Калина" одразу в трьох версіях.

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Раніше ми писали, що лідер "Корупції" Міша Крупін повернувся до рідного Харкова.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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