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Я б не випускав її на сцену: Кондратюк розкритикував виступ Ротару на Новій хвилі і в Україні

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
21 серпня, 09:39
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Після фестивалю в Сочі артистка приїде до Києва, щоб виступити на концерті на честь 30-річчя Незалежності України
Ігор Кондратюк виступив проти участі Ротару в концерті до Дня Незалежності України
Ігор Кондратюк виступив проти участі Ротару в концерті до Дня Незалежності України / Фото: facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/newwave_official

Ігор Кондратюк вважає, що Софії Михайлівні не варто брати участь в шоу на НСК "Олімпійському" після того, як вона виступила в Сочі на "Новій хвилі". Про це він написав у себе в Facebook-профілі.

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новой волне" в Сочі – курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності, – написав продюсер.

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Ігор Кондратюк додав у своїй промові, що "під час війни не можна одночасно виступати і для окупантів, і для жертв агресії".

Софія Ротару виступила в Сочі
Софія Ротару виступила в Сочі / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

У коментарях до посту Кондратюка більшість користувачів підтримали думку продюсера, зазначивши, що Ротару не місце на концерті до Дня Незалежності:

  • "Оспівувати славу України в День її Незалежності є кому, слава Богу! Маємо своїх автентичних, талановитих, найкращих вокалістів!"

Скріншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk
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  • "У нас все якось так вибірково. Ні в одному питанні немає принциповості. В одних – війна з московією, у інших – громадянська і т.д."

Скріншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk

  • "Я б взагалі заборонив би їй в'їзд в країну, але там же сидять невігласи, яким "какая разніца".
  • "А яка повага до неї збереглась? Вона нас не поважає"

Скріншот: Скриншот: facebook.com/igor.kondratiuk

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Днями після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю "Нова хвиля". На захід з'їхалися не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості.

Зокрема MARUV, Ані Лорак, Світлана Лобода. Софія Ротару також не пропустила "Нову хвилю" і вже виступила на фестивалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Ого!
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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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