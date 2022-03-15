Я кажу ні жахливій цій війні: слухаємо нову версію хіта Наталії Могилевської "Місяць"

Тепер легендарна пісня "Місяць", яку Наталія Могилевська випустила у 1999 році, має нове звучання

Наталя Могилевська підтримала українців / Фото: пресслужба

Артисти продовжують випускати пісні, щоб підтримати українців. Днями Сергій Бабкін представив нову версію культової пісні "Солдат", а Наталія Могилевська вирішила подарувати нове життя треку "Місяць". Співачка залишила мелодію, але тепер у пісні зовсім інший текст.

Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганск, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних – і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!

Наталія Могилевська не забула подякувати Юрію Рибчинському за пісню.

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Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії – Юрію Євгенійовичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні "Місяць".



Сьогодні цей message працює абсолютно по-іншому: Я КАЖУ НІ ЖАХЛИВІЙ ЦІЙ ВІЙНІ!

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська записала емоційне звернення до американського президента та лідерів країн Європи.

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