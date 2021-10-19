"Я люблю горілку" та інші шок-висловлювання Міс Україна Всесвіт Неплях з нового інтерв'ю

Анна Неплях вже встигла оскандалитися через українську, та не менш гучні "перли" прозвучали під час її недавньої прес-конференції. Найцікавіше читайте в нашому матеріалі

Анна Неплях стала "Міс Україна Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/neplyah/

Анні 27 років, вона з Дніпра і в цьому році представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт" в Ізраїлі.

Про мову

Нещодавно дівчину засипали питаннями і докорами стосовно того, що вона не говорить державною мовою. В інтерв'ю Неплях пояснила свою позицію.

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А чи зрозуміє мене хтось в Ізраїлі, коли я буду говорити українською? Зі скількома людьми я дійсно зможу поговорити? Я говорю російською навіть не тому, що я з великою кількістю людей можу поговорити, а тому, що я народилася в російськомовній родині, в місті, де 90% розмовляють російською. Всі мої друзі розмовляють російською. І я говорю тією мовою, якою думаю, – цитує Ганну КП.

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Про хейт

Після перемоги Анни в конкурсі багато українців висловилися проти неї, знайшли в дівчині безліч вад і писали образи в соцмережах. Ось, що вона про це думає:

Неприємно, що в нашій країні, на жаль, дівчата не можуть визнавати заслуги інших дівчат. Кожна жінка жінці ворог. І цим ми просто тягнемо себе на дно.

Про фемінізм

Анна під час інтерв'ю продемонструвала свою обізнаність у темі фемінізму, заявивши, що вона "зовсім не феміністка", оскільки не хоче бути "маскулінною" і "обмежувати права чоловіків".

Я хочу жити в балансі і гармонії з собою. І мені не треба для цього бути феміністкою. Я за те, щоб у жінок були права, щоб кожна жінка могла самовиражатися, але при цьому не обмежуючи права чоловіків. Я не хочу бути чоловіком в жіночому образі, – заявила переможниця конкурсу краси.

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Про зміни в зовнішності

Неплях стверджує, що ніяких пластичних операцій не робила, "лице не колола", тільки трохи "попрацювала" над зубами.

Пластичних операцій не робила. Груди свої, зуби свої. Зараз ношу елайнери для вирівнювання зубів. Обличчя не колола. Єдине, 9 місяців тому останній раз вколола губи, та гіалуронова кислота швидко виводиться з організму. Більше нічого зі своєю зовнішністю не робила.

Про імідж і горілку

Анна Неплях назвала себе "першою леді" і каже, що дуже старається "нести цей титул гідно". Та повністю змінитися дівчина, звичайно, не може і завжди залишається собою:

Так, я перестаю лаятися, відмовляюся від якогось гумору, який як блогерка раніше могла собі дозволити. Так, в статусі "міс" буду більш ретельно добирати слова. Але! Я не перестану жартувати, бути собою, бути простою і, як ви говорите, пити горілку. Я люблю горілку. Але це не означає, що я п'ю її щотижня. Раз на рік на свій день народження можу випити від душі...

"Міс Україна Всесвіт" додала, що незважаючи на наявність корони, вона не має наміру "заперечувати себе" і намагатися здатися кращою, тому що "Зазвичай ті, хто намагається бути білим і пухнастим, творять речі набагато гірші".

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