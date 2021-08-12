Я не картаю себе за зайві см в об'ємі або пару кг: Каменських поміняла своє ставлення до тіла

Щасливе життя для співачки – це про внутрішній баланс, прийнятті та задоволенні. Хоча раніше було зовсім по іншому.

Каменських змінила своє ставлення до тіла / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських, яка нещодавно поділилася фото з ванної, на якому прикрилася однієї лише піною, згадала, як тільки почала займатися спортом, у неї був режим харчування, тренувань за графіком і дуже вимогливе ставлення до самої себе. Про це вона написала в Instagram:

Або чорне, або біле. Так і ніяк по-іншому. Я навіть зриви або cheat days дозволяла собі ой як рідко.

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При цьому співачка відзначила, що коли її обсяги зменшувалися, кілограми йшли, то вона була задоволена собою. Але як тільки з'являвся + 1 см або навіть +0,5 кг – все. Вона починала себе жорстко критикувати:

Починаю шукати недоліки, лаяти себе, не приймати своє тіло і як наслідок саму себе. І від цього внутрішній стан – тільки гірше.

Тепер, за словами співачки, її ставлення до тіла змінилося – вона поступово знайшла баланс між чорним і білим, між заборонами та дозволами.

Настя Каменських в купальнику на яхті / Фото: instagram.com/kamenskux

При цьому вона зазначила, що все так само в її житті є спорт і правильне харчування:

Але при цьому я не картаю себе за зайві см в об'ємі або пару кг. За з'їдений і не "відпрацьований" в залі десерт. Мій баланс складається в прийнятті. Тієї, який я є сьогодні. І саме ця любов до себе, а не нестримна строгість, робить мене щасливою.

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Співачка зазначила, що і тоді, в моменти строгості пару років назад і в моменти послаблення зараз, вона відчуває себе щасливою.

Я щаслива від того, що змінююся. Внутрішньо і зовні. Не знаю, як буде завтра, але сьогодні кожна зміна я зустрічаю з любов'ю, прийняттям і вдячністю. Це мій досвід і мій вибір. Я щаслива, що вибираю бути різною.

Шанувальники підтримали співачку в коментарях:

Дуже відгукується. Рада за вас. Прекрасний пост.

Які слова.

Яка ви молодець! Який мотивуючий пост!

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:

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