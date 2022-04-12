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"Я не могла говорити": Джамала розповіла, як вивезла дітей за кордон та збирала гроші для України (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 квітня, 19:26
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Українська співачка активно допомагає у зборі коштів на допомогу українським біженцям та ЗСУ
Джамала розповіла, як із дітьми вибралася за кордон під час війни
Джамала розповіла, як із дітьми вибралася за кордон під час війни / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала застала перші дні повномасштабного вторгнення окупантів на територію України у столиці. Артистка зі своєю сім'єю сиділа в укритті, а потім вивезла дітей із країни.

Джа була в дорозі кілька діб, вона та діти пішки йшли від української частини кордону до румунського. За словами зіркової мами, їй не довелося довго пояснювати старшому синові причину від'їзду – він усе зрозумів і практично не вередував.

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Я пояснювала старшому, я сказала, що треба мені допомогти, в нас війна... "Це така гра, де ми маємо перемогти, а щоб перемогти, ти маєш мені допомогти". І це спрацювало, – розповіла співачка.

Як зізналася Джамала в інтерв'ю "Зірковому шляху", опублікованому в YouTube, до першого виступу з початку війни вона навіть не була готова. Це був фінал Нацвідбору на "Євробачення" у Німеччині, де вона виконала пісню "1944".

Я коли прийняла цю пропозицію, чесно вам скажу, я взагалі не розуміла, як я буду співати. Мені дуже було важко говорити, я просто йшла як уві сні... Я навіть не налаштовулася на виступ. Я розуміла, що це навіть був не спів, це були сльози... , – сказала Джа.

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Виїхавши з України Джамала позначила своєю метою не сидіти склавши руки та чекати на перемогу, а доносити до іноземців інформацію про те, що відбувається в Україні, розповідати реальні історії та пояснювати людям, які цього не знають, що таке війна.

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Вони співчувають, але до кінця не всі розуміють, що саме відбувається. Людям, які живуть в достутку, мирі, цивілізації, їм важко появнити, як отак сусід може прийти і почати вбивати, – зазначила Джамала.

Джамала відвідала Ісландію, де взяла участь у благодійному концерті
Джамала відвідала Ісландію, де взяла участь у благодійному концерті / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Водночас люди з Європи запрошують українців до себе жити, збирають величезні суми для біженців, дітей та військових. Джа вважає, що це добрий знак:

В Літві була величезна підтримка – вони під час "Голосу" писали "Збираємо на українську армію". Була колосальна сума зібрана в Бірмінгемі.

Загалом із концертами Джамала відвідала вже багато країн і дала понад 60 інтерв'ю.

Раніше Джамала висловилася про мовчання російських зірок, які родом із України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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