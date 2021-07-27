Я просто провідник: Наталія Валевська освоїла нову професію

Артистка Наталя Валевська, яка виявилася членом зіркового журі нового вокального шоу "Співають всі!" на телеканалі Україна, стала лайф-коучем після того, як змогла впоратися зі своїми особистими проблемами.
Після цього Наталя зрозуміла, що може ділитися власним досвідом з навколишнім світом:
Я входжу в Асоціацію глибинної психології. У мене є клієнти, яких я консультую в режимі онлайн. Вони отримують від мене певні інструменти і домашні завдання. І я росту разом з цими людьми. Налаштовуюся на людину, і мені приходить інформація, що їй потрібно. Це так дивно!
Наталя називає себе провідником "я просто провідник", адже навіть сама не розуміє, як до неї приходять ці знання.
Крім того, співачка відзначає, що може відчути, з якими намірами до неї звертається та чи інша людина:
Якщо хтось намагається маніпулювати або дестабілізувати мене, я можу трохи похитнутися емоційно, але потім відразу розумію, яким інструментом користується людина і що вона від мене хоче. І тоді мені стає ясно, як діяти далі: відійти, дистанціюватися від неї або щось відповісти.
Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.
Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":
Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.