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Я просто провідник: Наталія Валевська освоїла нову професію

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
27 липня, 12:45
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Співачка розповіла, що медитації і практики допомогли їй змінити своє життя і витягли з дуже складних моментів
Співачка Наталя Валевська освоїла нову професію
Співачка Наталя Валевська освоїла нову професію / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Артистка Наталя Валевська, яка виявилася членом зіркового журі нового вокального шоу "Співають всі!" на телеканалі Україна, стала лайф-коучем після того, як змогла впоратися зі своїми особистими проблемами.

Після цього Наталя зрозуміла, що може ділитися власним досвідом з навколишнім світом:

Я входжу в Асоціацію глибинної психології. У мене є клієнти, яких я консультую в режимі онлайн. Вони отримують від мене певні інструменти і домашні завдання. І я росту разом з цими людьми. Налаштовуюся на людину, і мені приходить інформація, що їй потрібно. Це так дивно!

Наталя називає себе провідником "я просто провідник", адже навіть сама не розуміє, як до неї приходять ці знання.

/ Фото: facebook.com/ValevskaOfficial

Крім того, співачка відзначає, що може відчути, з якими намірами до неї звертається та чи інша людина:

Якщо хтось намагається маніпулювати або дестабілізувати мене, я можу трохи похитнутися емоційно, але потім відразу розумію, яким інструментом користується людина і що вона від мене хоче. І тоді мені стає ясно, як діяти далі: відійти, дистанціюватися від неї або щось відповісти.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів таких країн світу, як Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій буде виходити це музичне шоу. Переможець нового проекту каналу "Україна" отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень. Ведучим вокального шоу став Володимир Остапчук.

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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