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Я скоро стану мамою: "Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик (фото)

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
28 липня, 15:05
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Анастасія Субота знялася в красивій вагітній фотосесії, якою і розкрила всі деталі свого цікавого положення
"Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик
"Міс Україна Всесвіт" показала кругленький животик / Фото: instagram.com/anastasiiasubbotaofficial

27-річна Анастасія Суббота, яка брала участь в українському конкурсі краси в 2019 році, вперше стане мамою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Я скоро стану мамою! Це чудовий і прекрасний момент мого життя! Знати, що в тобі росте нове життя – це щось нереальне!" – повідомила модель.

При цьому свій пост Анастасія супроводила красивими знімками, на яких вже добре видно кругленький животик. На них вона позує лише в трусах і джинсовій курточці на голе тіло.

Хто є батьком дитини Анастасія поки не говорить і ніде його не показує. Але шанувальників це не хвилює – вони написали майбутній мамі в коментарях багато приємних слів і привітань:

  • Вітаю! Бажаю всього найкращого!
  • Малятко, вітаю
  • Малюк, ти красуня! вітаю
  • Вітаємо! Думаю більшість і так помітили животик
  • Ого нічого собі! вітаю тебе з такою перефарбою новиною! бажаю найщасливішою життя

Дивіться відеосюжет "Зіркового шляху" про зірок, які виходили заміж, будучи вагітними:

Раніше повідомлялося також, що 36-річна Скарелтт Йоханссон вдруге стане мамою. Знаменита голлівудська актриса чекає на другу дитину від свого чоловіка Коліна Жоста.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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